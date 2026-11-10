Pegula derrota a Kostyuk y sigue firme en las WTA Finals

La estadounidense Jessica Pegula derrotó este martes a la ucraniana Marta Kostyuk, clasificada tras la baja de Elena Rybakina, por 6-2 y 7-5 en el primer partido de la segunda jornada del Grupo 1 de las WTA Finals.

Pegula, la mayor de las ocho participantes del torneo con 32 años, entró mejor al encuentro y quebró de entrada gracias a una sólida devolución para tomar rápidamente una ventaja de 2-0.

La ucraniana mejoró después de un comienzo errático y sostuvo con mayor firmeza sus turnos de servicio, pero terminó cediendo un segundo quiebre cuando perdía 4-2, una diferencia que permitió a la estadounidense cerrar el set en apenas 29 minutos.

Kostyuk volvió a complicarse en el inicio del segundo parcial al perder sus dos primeros juegos de saque y mostrar su frustración con una séptima doble falta, un escenario que parecía dejar el partido definitivamente encaminado para Pegula.

Sin embargo, la estadounidense, quinta en el ranking mundial, también atravesó un bajón de rendimiento en un encuentro irregular por momentos. Esta circunstancia permitió a Kostyuk mantenerse cerca en el marcador y evitar que la diferencia creciera todavía más.

Pegula recuperó la estabilidad en el tramo final y acabó imponiendo su mayor consistencia ante una rival capaz de alternar momentos brillantes con numerosos errores, incluidas nueve dobles faltas, para sellar el triunfo en dos mangas.

La derrota dejó eliminada a Kostyuk, décima del escalafón mundial y que disputaba su primer WTA Finals, tras encadenar dos reveses en sus dos presentaciones dentro de la fase de grupos.

La ucraniana reemplazó a la kazaja Rybakina. La número uno del mundo se ausentó de este certamen, que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada, por un virus.

El segundo encuentro del Grupo 1 enfrentará a la estrella estadounidense Coco Gauff, número cuatro mundial, y a la checa Linda Noskova, octava, que comenzaron el torneo con victorias.

Las WTA Finals debían celebrarse inicialmente en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas en julio a Indian Wells, en el desierto californiano, debido a la situación de inestabilidad generada por el conflicto militar en Oriente Medio.