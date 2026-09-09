Pegula volverá a enfrentar a Sabalenka en semifinales del Abierto de EE.UU.

La estadounidense Jessica Pegula logró el martes una apretada victoria ante su compatriota Emma Navarro y se metió en su tercera semifinal consecutiva del US Open

Pegula, número tres mundial, levantó un set en contra frente a Navarro (27ª) para imponerse por 3-6, 6-4 y 6-3 en la pista central de Nueva York

Aunque la había batido en sus cuatro duelos anteriores, Pegula tuvo que remar durante dos horas y 21 minutos de un tenso partido en el que ambas sufrieron para mantener sus servicios, repartiéndose nueve breaks

Aún a la caza de su primer título de Grand Slam, Pegula se verá las caras por tercer año seguido ante Sabalenka, la número uno mundial

En 2025 Sabalenka derrotó a Pegula en semifinales del US Open y un año antes en la final, la única de Grand Slam que ha jugado la estadounidense

Este año, Pegula es una de las jugadoras que aún puede desbancar del número uno mundial a Sabalenka; para ello necesita alzar el trofeo y que la número dos mundial, Elena Rybakina, no avance a semifinales