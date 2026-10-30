Pelicans se apuntan primer triunfo y Cavaliers pinchan en Atlanta

En un duelo de colistas, los New Orleans Pelicans lograron el jueves su primera victoria de la temporada de la NBA frente a los Sacramento Kings por 132-120, mientras los Cleveland Cavaliers cayeron en Atlanta en su segunda noche seguida de acción.

A continuación las escenas más destacadas de la jornada en la NBA:

- El novato Acuff Jr. anota 34 puntos -

La visita de los Kings a Nueva Orleans fue una bendición para los Pelicans, ansiosos por acabar con la racha de cuatro derrotas con la que arrancaron la campaña.

Los Kings son ahora el único equipo de la Conferencia Oeste con un registro de 0-5, mientras que en el Este hay otra franquicia en blanco: los Brooklyn Nets (0-4) que dirige el español Jordi Fernández.

Los Pelicans no necesitaron de Dejounte Murray, su base titular y segundo máximo anotador, que fue baja por el nacimiento de su hijo.

El joven Jeremiah Fears, de 20 años recién cumplidos, tomó las riendas con una actuación de impacto en ambos lados de la cancha. El base de segundo año firmó 22 puntos, 8 rebotes, 13 asistencias, 2 robos y 4 tapones.

Zion Williamson, figura de los locales, logró también 22 puntos con 6 rebotes.

"No hemos empezado muy bien, pero seguro que vamos a cambiar las cosas", confió Fears, que estaba teniendo problemas para mezclar bien en la pista con Murray.

El base sostuvo un entretenido duelo con una de las joyas de la nueva hornada de novatos, Darius Acuff Jr., que llegó a 34 puntos y 14 asistencias para los Kings.

Acuff Jr., a quien Sacramento le ha dado las llaves del equipo con solo 19 años, sobrepasó la treintena de puntos por segunda vez en sus cinco primeros juegos en la NBA.

Ante la emergencia del novato, Domantas Sabonis apenas realizó 7 lanzamientos de campo, terminando con 9 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias.

Entre las muchas deficiencias de Sacramento, una franquicia que no gana una eliminatoria de playoffs desde 2004, está la inoperancia de su banquillo, que este jueves apenas aportó ocho puntos.

- Mitchell perdona dos veces -

En Atlanta, los Hawks resistieron una última embestida de los Cleveland Cavaliers para ganarles por 114-111.

El pívot Onyeka Okongwu, apagado hasta ahora en el arranque de temporada, despertó con 29 puntos y 12 rebotes, mientras que el escolta Nickeil Alexander-Walker contribuyó con 20 tantos para acabar con una racha de tres derrotas seguidas de Atlanta.

El juego se definió en el último minuto, después de que ambos equipos dejaran escapar ventajas de dos dígitos.

Donovan Mitchell, que anotó 22 puntos en una mala noche en el tiro (7-19), tuvo dos ocasiones para empatar en la última acción del juego.

Con los Hawks en ventaja 114-111, el escolta falló un primer triple con ocho segundos en el reloj, pero nadie capturó el rebote y la pelota volvió a caer en sus manos.

En lugar de asistir a compañeros completamente desmarcados, como James Harden (24 puntos), Mitchell corrió a la esquina y probó fortuna con otro triple que también rebotó en el aro.

Los Cavaliers, que el miércoles habían vencido a los Washington Wizards, quedaron con un registro de 3-2 en el sexto lugar del Este.