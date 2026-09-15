Pensilvania registra la cuarta muerte por sarampión en EE.UU.

Las autoridades del estado de Pensilvania confirmaron el martes una cuarta muerte relacionada con el sarampión, en medio de una epidemia que ha alcanzado un nivel sin precedentes en el país en los últimos 35 años.

Los muertos no estaban vacunados, precisaron las autoridades sanitarias de este estado del este de EE.UU. en un comunicado.

Según los informes de los forenses locales, dos bebés murieron antes de que pudieran ser vacunados, así como un adulto de 18 años y una mujer de 40 años.

Estas muertes se suman a otras tres, entre ellas las de dos niños, registradas en EE.UU. en 2025, año en el que comenzó la epidemia.

Estas muertes han arreciado el enfrentamiento entre el gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, y el secretario de Sanidad de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., conocido por sus posturas escépticas respecto a las vacunas.

Shapiro acusó el martes al republicano en X de alimentar temores sobre la vacuna y de silenciar estas muertes.

Según el gobernador, el secretario habría ordenado a la principal agencia sanitaria del país que no registrara estas cuatro muertes como vinculadas al brote de sarampión "sin duda porque no encajan con su discurso engañoso".

Acusaciones que refuta Robert Kennedy Jr., quien denuncia la "politización" de estas muertes, de las que ha cuestionado su relación con el sarampión.

Desde principios de 2026, se han registrado en EE.UU. más de 3.290 casos de esta grave enfermedad, de los cuales cerca de 700 en Pensilvania.