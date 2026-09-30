Pentágono dice que redujo el número de generales y almirantes en un 20%

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció el miércoles que recortó en un 20% el número de generales y almirantes en las Fuerzas Armadas, como parte de un programa para "rendir cuentas".

Hegseth sugirió que los recortes se dirigían a los oficiales que no se habían sumado a sus esfuerzos por garantizar que las fuerzas armadas se centren en la guerra y no en las políticas progresistas de anteriores gobiernos.

"Los medios lo llaman una purga. Yo lo llamo rendición de cuentas, y ya iba siendo hora", clamó en un discurso en la base militar de Quantico, en las afueras de Washington.

El discurso, ante oficiales subalternos y personal alistado, se produjo un año después de una intervención similar ante altos mandos en la que Hegseth afirmó que las fuerzas armadas de Estados Unidos estaban demasiado gordas, demasiado centradas en ideas izquierdistas y necesitaban una profunda sacudida.

El miércoles dijo que los altos mandos que "respondieron positivamente" al discurso anterior "están al frente de unidades con un nuevo enfoque, empoderadas y disciplinadas", mientras que aquellos que no lo hicieron "ya no trabajan aquí".

"Traducción simple de eso: ni gordos, ni trans, ni barbudos, ni raros, ni blandos, ni radicales. Solo guerreros, solo tropas aguerridas, listas y comprometidas", clamó.

El anterior gobierno demócrata de Joe Biden nombró a personas transgénero en varios altos cargos, como la almirante Rachel Levine, que asumió el cargo de subsecretaria de Salud, o la comandante Shawn Kelly, que llegó a vicesecretaria de Defensa.

Durante su audiencia de confirmación en enero de 2025, Hegseth sostuvo que la burocracia del Pentágono estaba sobredimensionada en la cúpula y necesitaba recortes.

Desde que regresó al cargo a principios del año pasado, Trump ha supervisado una purga de altos mandos militares, incluido el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles ‘CQ’ Brown, a quien destituyó sin explicación en febrero de 2025.

Otros altos oficiales apartados incluyen a los jefes del Ejército, la Armada y la Guardia Costera estadounidenses, al general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional, al vicejefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, a un almirante de la Armada asignado a la OTAN y a tres principales asesores jurídicos militares.

El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea también anunció su retiro sin explicación apenas dos años después de iniciar un mandato de cuatro años, mientras que el comandante del Comando Sur de Estados Unidos se retiró un año después de asumir el cargo.

Hegseth ha insistido en que el presidente simplemente está eligiendo a los líderes que quiere, pero los legisladores demócratas han expresado preocupación por la posible politización de las fuerzas armadas estadounidenses.