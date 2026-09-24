Pentágono investiga cómo piezas del caza furtivo F-35 llegaron a China

WASHINGTON (AP) — El Pentágono dijo que investiga cómo fue que partes del avión de combate más avanzado de Estados Unidos terminaron en Hong Kong, después de que medios reportaran el miércoles que China ha recibido el equipo del F-35.

La Oficina del Programa Conjunto del F-35 señaló en un comunicado que tanto esa oficina como el Departamento de Defensa están al tanto de “un problema de envío” con componentes del F-35.

“Estamos trabajando activamente con las autoridades de Estados Unidos y con socios de la industria para recuperar estos componentes, investigar el incidente y establecer salvaguardas para evitar que vuelva a ocurrir”, indicó la oficina.

El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, reconoció que los componentes del avión terminaron en Hong Kong cuando respondía a preguntas de reporteros el martes. Pero negó que las piezas extraviadas fueran “equipo delicado”.

Australia es una de varias naciones cuyas fuerzas armadas operan el avión de combate furtivo.

“Sí, así que obviamente estamos trabajando con Estados Unidos y, obviamente, con su contratista principal, Lockheed Martin, respecto de esto”, manifestó Marles.

“Según tengo entendido, hay cierta tranquilidad, y no estamos hablando aquí de equipo sensible ni de piezas sensibles. En última instancia, sin embargo, este es un asunto que será gestionado por Estados Unidos y por Lockheed en cuanto a lo que ha ocurrido”, añadió.

Lockheed no respondió de momento a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios el miércoles. The Associated Press envió solicitudes de comentarios a la embajada china y a la oficina de comercio de Hong Kong en Washington.

Bloomberg informó el miércoles que China tiene las piezas del F-35 —una cúpula de cabina y una compuerta del compartimento de armas— después de que el envío fuera desviado inesperadamente a Hong Kong mientras iba de Australia a Estados Unidos para reparación o desecho hace meses. No estaba claro cómo se desvió el envío.

Politico informó previamente que esto motivó una investigación del Congreso ante la preocupación de que China pudiera tener acceso a componentes clave de la tecnología altamente clasificada.

Beijing ha mantenido un control estricto sobre Hong Kong desde que el territorio fue devuelto por el Reino Unido en 1997. Hong Kong no puede mantener sus propias fuerzas armadas ni llevar a cabo su propia diplomacia.

El primer avión de combate F-35 Lightning Strike salió de una línea de ensamblaje en Texas hace unos 20 años y fue aclamado como un salto tecnológico. Desde entonces se han fabricado más de 1.200 de estos aviones furtivos y 19 países han hecho pedidos de las aeronaves, según el Servicio de Investigación del Congreso.

China ya podría haber tenido al menos parte de la información de inteligencia sobre los aviones, aunque de hace varios años. La Junta de Ciencia de la Defensa, que asesora al Pentágono, publicó un informe en 2013 en el que alegaba que ciberataques chinos accedieron a datos de decenas de programas del Pentágono, incluido el caza.

El F-35 es “ampliamente reconocido como el mejor y más avanzado avión de combate de Estados Unidos”, según Bradley Bowman, director sénior del Centro de Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un centro de estudios con sede en Washington.

Bowman le comentó a la AP en noviembre que los sistemas militares estadounidenses se actualizan y mejoran constantemente, contrarrestando cualquier posible secreto robado años atrás.

Descrito como un caza de quinta generación, las tecnologías del F-35 incluyen recubrimientos furtivos, así como radar y sensores avanzados, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso.

Bowman explicó que el avión cuenta con sensores avanzados para detectar mejor a los enemigos, así como capacidades de interconexión para comunicarse con aviones aliados y fuerzas terrestres durante el combate.

La periodista de The Associated Press Didi Tang contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.