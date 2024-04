Perdió un diamante de 4000 dólares dentro de unas galletas y le pide a sus clientes que lo busquen: “Mi corazón está roto”

Escuchar

La dueña de una panadería de Kansas, en Estados Unidos, se hizo viral tras realizar un desesperado pedido a través de las redes sociales. Es que, mientras preparaba galletas, la mujer perdió un valioso diamante que tenía incrustado en un anillo y acudió al alcance de Facebook para pedir la colaboración de todos los clientes del negocio.

El local se encuentra en la ciudad de Leavenworth Sis' Sweets Cookies and Cafe

Según explicó en la emotiva publicación, la damnificada, identificada como Dawn Monroe, cree que la joya valuada en 4000 dólares se le salió mientras amasaba las galletas que preparó y vendió el pasado viernes 5 de abril. Por este motivo, realizó una publicación dirigida a quienes hayan pasado ese día por su local, llamado “Sis Sweets Cookies & Cafe”, y hayan comprado ese producto.

El desesperado pedido de la mujer que perdió un diamante mientras amasaba galletas

De acuerdo a lo detallado en el posteo, que incluye una fotografía para sustentar su relato, la mujer tiene esa alianza desde hace casi cuatro décadas. “Premio si compras galletas hoy. Se perdió mi diamante y mi corazón está roto”, lamentó. Además, explicó el motivo de su angustia: “Ha estado en mi mano durante 36 años”.

El anillo de la mujer quedó sin el diamante que lo adornaba Sis' Sweets Cookies and Cafe

Respecto del momento en que se dio cuenta de la pérdida, la propietaria del emprendimiento familiar le contó a KMBC 9 que todos la ayudaron a buscar, pero que la gema que le había sido obsequiada por su marido no estaba en ningún lado. “Estaba llorando y todo lo que mi esposo me decía era: ‘Todavía me tienes a mí’. Así que eso lo hizo todo mejor”, recordó.

En Facebook, apeló a la solidaridad de los vecinos de la ciudad de Leavenworth, casi al límite con Missouri, donde se encuentra la panadería: “Si por casualidad lo encuentras (al diamante), estaría eternamente en deuda si lo devolvieras”.

Las galletas son uno de los productos más solicitados de este negocio Sis' Sweets Cookies and Cafe

En este sentido, aprovechó la oportunidad para disculparse con quien halle el objeto dentro de su galleta. “Lo siento si lo encuentras, pero no es necesario que use guantes cuando horneo y no me quito el anillo por nada”, se sinceró.

La inesperada broma que hizo un vecino por el diamante perdido

En medio de la incesante búsqueda del diamante, un vecino de la zona, que parecer ser un cliente frecuente de la panadería, visitó el lugar y le hizo una broma a Dawn Monroe. “¡Alguien vino y me trajo una galleta con un diamante dentro! ¡Tenemos vecinos maravillosos! ¡Todos trabajamos juntos para ayudarnos mutuamente! ¡Amo nuestra comunidad, es la mejor!”, expresó la mujer junto con la foto de un hombre que le llevó un diamante de papel.

Un vecino de la zona le hizo una broma a la dueña de la panadería con un diamante de papel Sis' Sweets Cookies and Cafe

La respuesta de la panadera ante las críticas recibidas

Tras anunciar la pérdida de la piedra preciosa y explicar lo que había ocurrido, la propietaria de la panadería recibió muchos mensajes de apoyo, pero también muchas críticas por preparar sus productos sin guantes. Ante esta situación, se vio obligada a salir a aclarar cómo es su forma de trabajar.

La mujer cree que la piedra quedó en una de las galletas que amasó ese viernes Sis' Sweets Cookies and Cafe

“Para aquellos que estén preocupados por el uso de guantes en nuestra panadería, cumplimos con los códigos de salud del estado de Kansas. Solo el año pasado, usamos 19 cajas de guantes, lo que equivale a 19.000 guantes. Además, queremos señalar que los resultados de nuestras inspecciones de salud siempre están disponibles en línea. Nuestras instalaciones pueden ser inspeccionadas en cualquier momento del día sin previo aviso. ¡Siempre estamos listos! ¡Que tengan un maravilloso día!”, remarcó este martes.