Periódicos históricos de Puerto Rico anuncian que dejarán de imprimirse

SAN JUAN (AP) — Dos de los periódicos más grandes de Puerto Rico anunciaron el lunes que pondrán fin a sus ediciones impresas en los próximos días y pasarán a ser exclusivamente digitales, sumándose a una tendencia mundial.

GFR Media, una empresa puertorriqueña que publica El Nuevo Día y Primera Hora, informó el lunes que la decisión responde a un cambio en los hábitos de consumo.

El 24 de septiembre será la última edición impresa de Primera Hora, y el 27 de septiembre, la de El Nuevo Día, según los periódicos.

"Continuamos evolucionando con el Puerto Rico del siglo XXI, uno que hoy cuenta con más de 9 millones de puertorriqueños, que viven en la isla, en Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo. Siempre hemos estado y continuaremos estando donde Puerto Rico esté", manifestó María Luisa Ferré Rangel, directora general de GFR Media, en un comunicado.

No estaba claro por el momento cuántas personas serían despedidas. Un portavoz de GFR Media indicó que, por ahora, el único comentario de la empresa era el comunicado oficial que emitió.

De 2015 a 2025, el Grupo Ferré Rangel, propietario de empresas que incluyen a GFR Media, redujo el número de empleados sindicalizados de casi 400 a menos de 100, según la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.

Los dos periódicos se suman a decenas de otros diarios en el territorio continental de Estados Unidos que han tomado medidas similares o han cerrado por completo para ahorrar dinero, a medida que se reduce el ingreso por publicidad y cambian los hábitos de consumo.

Casi 3.500 periódicos en el territorio continental de Estados Unidos han cerrado en las últimas dos décadas, lo que ha llevado a la eliminación de más de 270.000 empleos en el sector, según Poynter, un instituto de medios sin fines de lucro.

El Nuevo Día comenzó a publicarse en 1970; su primera portada incluyó historias sobre la elección de Joaquín Balaguer como presidente en la República Dominicana y sobre si había escasez de miel para el ron puertorriqueño.

Otras portadas destacadas incluyen la visita de 1984 del papa Juan Pablo II a Puerto Rico —el primer papa en visitar la isla— y las muertes en 1987 de decenas de personas en un incendio en un hotel.

Entre las portadas históricas más recientes figuran el anuncio en 2015 de un exgobernador de Puerto Rico de que la deuda pública de la isla, de más de 70.000 millones de dólares, era impagable, y la renuncia en 2019 del exgobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló tras protestas multitudinarias.

En 2019, El Nuevo Día publicó su portada en inglés —la única vez que lo ha hecho—. El titular decía: "Mr. President: Your Numbers are Fake" (Sr. Presidente: Sus cifras son falsas), junto a una foto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La nota trataba sobre la cantidad de fondos federales que Puerto Rico había recibido después de que el huracán María azotara la isla en 2017 como una poderosa tormenta de categoría 4, y dejara un saldo estimado de 3.000 personas fallecidas en las secuelas.

El Nuevo Día lanzó su sitio digital en 1997, el mismo año en que Primera Hora comenzó a publicarse.

El Nuevo Día indicó que su versión digital tiene más de 3,4 millones de usuarios únicos mensuales, y Primera Hora, más de 2,8 millones.

El Nuevo Día lanzó recientemente un programa informativo digital mediante un formato de videopódcast, y el periódico señaló que también lanzará el mes próximo un programa de análisis de noticias a través del mismo formato, que se centrará en la principal noticia de la semana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.