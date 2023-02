Pescaban en un río de Alabama y capturaron un pez con 100 millones de años de historia

escuchar

Ir de pesca es una de las actividades más comunes entre padre e hijos en Estados Unidos, ya que es un momento reconfortante que se presta para charlar o conectarse con la naturaleza. No obstante, en muy raras ocasiones, también puede darles algunas sorpresas a quienes practican esa actividad. Eso fue lo que le sucedió al pescador Keith Dees y a su hijo Huntley en su visita al río Mobile-Tensaw Delta, en Alabama. Ambos quedaron atónitos cuando capturaron a un animal prehistórico que los llevaría a tener un récord estatal.

El hallazgo ocurrió el pasado Día de Acción de Gracias como parte de la tradición que tiene la familia de ir en búsqueda de animales marinos, informó el Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama (DCNR). Los Dees suelen trasladarse desde Fruitdale, California, hacia el río mencionado para pescar truchas y lubinas durante esta época del año.

Sin embargo, nunca se imaginaron que se encontrarían a esta criatura mientras paseaban por detrás de la isla en Little Bay John y Big Bay John. Allí, intentaban superar su marca de 300 truchas, cuando de pronto su caña de pescar se atascó. “Lo primero que pensé fue que había enganchado a otra gran gallineta nórdica. Arranqué (el bote) lo más rápido que pude para tratar de apretar la línea”, contó Keith.

El pez que capturaron pesó alrededor de 80 kilogramos .dees.37/Facebook

Tras un ligero enfrentamiento de fuerza con el animal, el hombre se percató de que en realidad no era el pez que creía haber atrapado. Lo que pescó aquella mañana, tras dos horas de esfuerzos, fue un pejelagarto narigudo de casi 80 kilogramos. Este peso les mereció batir el récord anterior de la marca más alta de una pesca en la región.

Esta especie de pescado tiene la apariencia de un reptil .dees.37/Facebook

Los pescadores se llevaron a casa al tipo de reptil ya que, según contó Dees, le permitieron quedárselo para comérselo. Además, el descubrimiento les permitió a él y a su hijo tener una historia que “contarían para siempre”. En declaraciones con el DCNR, el estadounidense indicó que era como un sueño: “El Delta es un lugar muy, muy especial para mí. Atrapar ese pez no habría sucedido si no hubiera pasado toda mi vida en el agua. Todos mis compañeros de pesca de lubinas con los que viajaba a los torneos me conocían como una rata de río”.

Así es el “fósil viviente”

Sobre la especie, se trata de un animal de agua dulce, con un aterrador aspecto. Data de hace más de 100 millones de años, por lo que también es conocido como “fósil viviente”. Esto porque los de su tipo conservaron algunas características de sus ancestros históricos.

Por su parte, la revista científica National Geographic describe a este pez como un caimán con dientes torcidos que podría medir hasta tres metros y pesar hasta 136 kilogramos. Los expertos detallaron que esta especie está en peligro de extinción, por lo que solo es común encontrarla en el sur de Estados Unidos, en zonas como Texas y Luisiana. El “fósil viviente” es solo una de las siete especies de la familia gar que se encuentran en todo el mundo. Todas ellas han cambiado muy poco desde la prehistoria.

LA NACION