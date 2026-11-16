Los precios del petróleo cayeron con fuerza el lunes ante la perspectiva de un exceso de oferta de crudo hacia finales de año, que pesó más que el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio, en un contexto de estancamiento diplomático.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero bajó un 3,55%, hasta los 92,44 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre, retrocedió un 3,21%, hasta los 85,72 dólares.

"La mejora de la oferta en Oriente Medio y la abundancia de petróleo" en el mercado "pesan más que el repunte de los riesgos geopolíticos", señalaron Chris Beauchamp y Axel Rudolph, analistas de IG.

En su último informe, publicado el viernes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la oferta mundial de petróleo supere la demanda en el último trimestre de 2026 por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero.

"El mercado petrolero ha pasado gran parte de 2026 haciendo algo que habría parecido casi imposible hace un año: aprender a funcionar pese a una perturbación prolongada en el estrecho de Ormuz", destacó Stephen Innes, analista de SPI Asset Management.

Sin embargo, pese a que actualmente los suministros continúan fluyendo por el estrecho de Ormuz, la situación podría deteriorarse.

El portaaviones Theodore Roosevelt llegó a Oriente Medio el lunes, lo que eleva a tres el número de grupos aeronavales de Estados Unidos en la región.

Según expertos, Washington parece prepararse para reanudar ataques de gran escala contra Irán.

Mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes, la República Islámica busca cerrar el estratégico estrecho de Ormuz y exige que Washington acepte sus condiciones para reabrirlo.