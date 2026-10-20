Petróleo cierra a la baja tras señales de reanudación del diálogo EEUU-Irán

Los precios del petróleo cerraron a la baja este martes tras informes de prensa sobre una reanudación del diálogo entre Estados Unidos e Irán, en medio de persistentes tensiones en Oriente Medio.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre cayó un 0,69%, hasta 108,79 US$, luego de situarse en 111,99 US$, su nivel más alto desde mayo.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre, perdió un 1,80%, hasta 101,79 US$, tras llegar a 110,48 US$, su nivel más alto desde abril.

Según los analistas de Briefing.com, los precios retrocedieron luego de que el portavoz de la diplomacia de Catar afirmara que hay "negociaciones en curso" entre Teherán y Washington, según declaraciones recogidas por la agencia oficial turca Anadolu.

Pese a este descenso, los precios siguen elevados ante la preocupación del mercado por las hostilidades en Oriente Medio, en particular en el estratégico estrecho de Ormuz.

Las exportaciones de crudo desde el Golfo promediaron 8,5 millones de barriles diarios durante la última semana, de acuerdo con datos publicados el viernes por la firma especializada Kpler. Siete días antes, superaban los 20 millones de barriles diarios, señaló Carsten Fritsch, de Commerzbank.

Los mercados también siguen atentos a Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, que registra ataques casi diarios contra sus aeropuertos e infraestructuras petroleras por parte de los hutíes de Yemen. La guerra civil en Yemen enfrenta a los hutíes proiraníes contra el gobierno yemenita reconocido por la comunidad internacional, respaldado por una coalición liderada por Riad.

"Los ataques reiterados de los hutíes contra instalaciones sauditas confirman que los riesgos de interrupciones de suministro ya no se limitan al estrecho de Ormuz", afirmó John Plassard, analista de Cité Gestion.

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el turco Fatih Birol, no ve ninguna "perspectiva creíble" de que los flujos petroleros se normalicen en 2027. Así lo afirmó el martes durante una intervención en Londres en una cumbre sobre transición energética organizada por el Financial Times.