Petróleo cierra al alza

Los precios del petróleo subieron el jueves a pesar del aumento en los volúmenes exportados desde Oriente Medio, mientras los operadores permanecían atentos a los debates sobre el suministro de gasóleo.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre aumentó un 4,37%, situándose en 102,31 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en noviembre, subió un 2,71%, hasta los 92,87 US$.

"A pesar del repunte observado hoy, sigue saliendo más petróleo de la región del Golfo", explicó John Kilduff, analista de Again Capital.

"Las exportaciones totales de crudo de Oriente Medio se están recuperando efectivamente", coincidió Kim Fustier, analista de HSBC. "Pero eso no significa que el mercado petrolero haya vuelto a una especie de 'normalidad'".

Las negociaciones parecen estancadas en Oriente Medio y el mercado sigue contemplando la posibilidad de que se reanuden las hostilidades.

"Las tensiones en el mercado del gasóleo siguen siendo un problema (...) Todavía estamos a la espera de ver si finalmente se llevará a cabo una liberación coordinada de reservas", señaló Kilduff.

Según informaciones de prensa, Estados Unidos querría que países europeos, especialmente Francia y Alemania, liberaran diésel de sus reservas estratégicas al mercado para intentar contener la escalada de precios de este combustible.

En caso contrario, prohibiría la exportación de gasóleo estadounidense.

Una reunión entre la Comisión Europea y los países miembros de la UE fue convocada para la mañana del viernes para abordar esta cuestión, indicó el jueves por la noche una portavoz de la Comisión.

"Es el momento de poner más diésel en el mercado, y ese diésel está disponible. Creo que pronto recibiremos buenas noticias", declaró el jueves el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a la cadena Fox News.

Ante una posible liberación de barriles de diésel, "los operadores venden gasóleo y compran petróleo crudo", comentó John Kilduff. "Están jugando, en cierto modo, a un intercambio técnico", concluyó el analista.