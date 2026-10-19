Petróleo cierra con resultados dispares por temores sobre Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron con resultados dispares el lunes, en medio del renovado temor a una reducción de los suministros procedentes de Oriente Medio, mientras que el mercado restó importancia a los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump sobre Rusia.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre perdió un 0,28%, hasta 109,55 US$.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre, ganó un 2,22%, hasta 103,66 US$.

"Los ataques iraníes están reduciendo los flujos de petróleo procedentes de Oriente Medio", afirmó Gregory Brew, de Eurasia Group.

Según el analista, las exportaciones de la región superaron los 18 millones de barriles diarios a finales de septiembre, pero desde entonces han disminuido debido a los riesgos que enfrentan los buques en la zona.

"Se han registrado más de una veintena de ataques desde finales de septiembre. Irán ha hundido dos barcos y dañado muchos otros", aseguró.

En una nota semanal publicada el viernes, la agencia británica de seguridad marítima UKMTO reconoció que "le resulta difícil determinar con precisión el número real de ataques, ya que la mayoría de los buques afectados no informa de los incidentes".

Irán acusó el lunes a Estados Unidos de ser responsable de la "inseguridad" en el estrecho de Ormuz, cuyo control reivindica Teherán.

Aunque el tráfico marítimo continúa por esta vía estratégica, el alto riesgo ha disparado los costos del transporte, lo que mantiene una importante prima de riesgo geopolítico en el mercado.

Los inversores también evalúan la decisión de Trump de no imponer por el momento nuevas sanciones contra Rusia, dirigidas principalmente al sector energético ruso, pocos días después del anuncio de un acuerdo bilateral sobre el diésel.

Muy criticada, incluso dentro de las filas republicanas, la decisión ha sido defendida en los últimos días por el gobierno estadounidense, que asegura que no cuestiona las sanciones contra el petróleo ruso y responde a una pausa temporal para evaluar sus efectos económicos.

"Incluso si el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia sobre el diésel llega a concretarse, los volúmenes mencionados son modestos y no deberían influir en los precios en Estados Unidos ni en la Unión Europea", estimó Brew.