Petróleo cierra dispar, el gas alcanza máximo desde 2022

El petróleo cerró dispar este martes en medio de las tensiones en Medio Oriente, que llevaron al gas europeo a un máximo desde diciembre de 2022.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre perdió el martes un 0,90% hasta 105,69 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre ganó en cambio un 0,43% hasta 94,14 US$.

"En los últimos días se han multiplicado los ataques iraníes contra petroleros en el Golfo", observa Robert Yawger, de Mizuho USA, en declaraciones a la AFP. "Y las tensiones entre los hutíes y Arabia Saudita se intensifican".

La coalición militar encabezada por Riad bombardeó el martes un sitio petrolero en Yemen, según el medio de los combatientes hutíes proiraníes, que prometieron responder atacando instalaciones del gigante petrolero Aramco y el aeropuerto de la capital saudí.

Paralelamente, el levantamiento de ciertas sanciones estadounidenses sobre las exportaciones rusas de petróleo favorece una relajación de los precios.

En el mercado del gas, hacia las 19H00 GMT el contrato a futuro del TTF holandés, referencia para Europa, subía 2,91% a 86,80 euros el megavatio hora.

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