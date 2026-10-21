Petróleo cierra sin grandes movimientos pese a exportaciones de Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron el miércoles prácticamente sin cambios, ya que el buen comportamiento de las exportaciones de hidrocarburos procedentes de Oriente Medio contrastó con los nuevos ataques en la región.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, apenas cedió un 0,03%, hasta 108,79 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes y cuyo primer día de uso como contrato de referencia fue este miércoles, perdió un 0,69%, hasta 97,15 US$.

Según los datos de la plataforma Kpler, las exportaciones de Oriente Medio, incluyendo las rutas alternativas que rodean el estrecho de Ormuz, superaron los 24 millones de barriles diarios durante la semana que finalizó el 18 de octubre, frente a los 23,3 millones de barriles diarios antes de la guerra.

"Las exportaciones de crudo se mantienen en niveles cercanos a la normalidad gracias al bloqueo estadounidense y al sistema de transbordos, pero el volumen que sale de la región está ahora por debajo del pico de finales de septiembre", señalan los analistas de Deutsche Bank.

"Esta semana, dos petroleros ya han quedado fuera de combate tras chocar con minas en el estrecho de Ormuz, y es evidente que los buques que intentan transitar por el estrecho corren un peligro considerable", añade David Morrison, analista de la correduría Trade Nation.

El miércoles se escucharon explosiones en la provincia iraní de Hormozgán (sureste) que bordea Ormuz, informó un medio estatal.

La situación sigue siendo también muy tensa en Arabia Saudita, objetivo desde hace varias semanas de ataques casi diarios por parte de los hutíes proiraníes de Yemen.

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas el miércoles por la caída de escombros tras la interceptación de un dron que tenía como objetivo una instalación del yacimiento petrolero saudita de Chaybah.

Debido al riesgo en la región, "unas tarifas de flete y unas primas de seguros excepcionalmente altas hacen que el transporte de petróleo sea costoso", explica Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.