Petróleo sube ante preocupación por Oriente Medio

Los precios del petróleo subieron el jueves ante el temor de una nueva caída de las exportaciones procedentes de Oriente Medio, en un mercado inquieto por la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses en Irán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte ganó un 4,07% hasta 104,28 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, avanzó un 3,64% hasta 91,49 dólares.

"El mercado petrolero reacciona, por una parte, al recrudecimiento de los ataques iraníes contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", dijo a la AFP Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO ha reportado en los últimos días varios ataques contra petroleros en torno a esta vía marítima estratégica.

"Los datos de varios servicios de seguimiento indican una posible disminución del tráfico" en la zona, señala Andy Lipow.

Según él, el mercado se inquieta, por otra parte, por la postura de la Casa Blanca. Informaciones de prensa han mencionado la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses en Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump rechazó esta posibilidad.

"Quiero dejar claro a todos que (...) no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato", escribió en su plataforma Truth Social.

"Tenemos conversaciones productivas con la República Islámica de Irán", añadió, sin dar detalles.

"El mercado interpreta ahora la situación como si fuera a atacar después" de la votación, señala Lipow. Por eso el mensaje del jefe de Estado no calmó los precios.

A estas incertidumbres se suman las perturbaciones relacionadas con la tormenta tropical Isaias, que se formó el miércoles en el golfo de México y se convirtió el jueves en el primer huracán de la temporada en el Atlántico.