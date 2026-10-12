Petróleo sube tras ataques hutíes a Arabia Saudita

Los precios del petróleo cobraron impulso el lunes tras los ataques que sacudieron Arabia Saudita, mientras el mercado teme que las infraestructuras energéticas de la región sufran daños más graves.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre avanzó un 1,84% hasta los 106,65 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en noviembre ganó un 2,06% y se situó en 93,74 dólares.

La magnitud de los ataques llevados a cabo por los hutíes proiraníes de Yemen contra la petromonarquía del Golfo ha alcanzado en los últimos días un nivel sin precedentes.

El lunes por la noche, fuertes explosiones volvieron a sacudir la capital saudí, y los habitantes recibieron en sus teléfonos un mensaje de las autoridades instándolos a refugiarse.

El aeropuerto de Riad, la capital, fue blanco de bombardeos que causaron 13 muertos el sábado.

"Esto demuestra simplemente que las infraestructuras en Arabia Saudita están amenazadas por los hutíes, que pueden atacar fácilmente Yanbu, punto de llegada del oleoducto Este-Oeste y emplazamiento que alberga una parte importante de las capacidades de refinado" del país, señala a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El complejo portuario de Yanbu, en el mar Rojo, ha ganado importancia con la guerra en Oriente Medio, ya que se ha convertido en un punto de paso central del desvío del estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO también informó de tres ataques contra buques este fin de semana en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

Paralelamente, Donald Trump sembró la confusión el domingo al anunciar unilateralmente un "cese del fuego energético" entre Ucrania y Rusia.

El presidente estadounidense ya había asegurado a mediados de septiembre que Kiev y Moscú habían acordado dejar de atacar sus respectivas infraestructuras energéticas, sin que ello se tradujera realmente en hechos, subraya Andy Lipow.

De cara a las elecciones legislativas de medio mandato, Trump también anunció haber negociado la entrega de diésel ruso a los mercados, pero los expertos siguen siendo cautos sobre la viabilidad de esta alternativa.