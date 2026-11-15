Phil Collins llora y Billy Idol se emociona en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll

LOS ANGELES (AP) — Phil Collins pronunció un discurso de aceptación entre lágrimas y recibió un electrizante homenaje de Cynthia Erivo, Oprah Winfrey incorporó al fallecido Luther Vandross, el público coreó a gritos con Billy Idol y Wu-Tang Clan abarrotó el escenario para una celebración alborotada en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll el sábado por la noche.

Queen Latifah, Oasis, MC Lyte, Sade, Joy Division/New Order e Iron Maiden también fueron incorporados en la ceremonia en el Peacock Theater de Los Ángeles, junto con el productor Rick Rubin, quien recibió un homenaje de los Red Hot Chili Peppers con largas barbas.

Una noche que de antemano parecía que podía quedarse corta por las ausencias de figuras clave entre los incorporados resultó tan animada y recargada como suele ser la ceremonia de incorporación.

U2 fue el sorpresivo número de apertura de la noche: interpretó su nuevo sencillo “Silencio” rodeado de bailarines con equipo antidisturbios. Luego se lanzó a su clásico de 1984 “Pride (In the Name of Love)”, mientras el cantante Bono alternaba entre levantar la señal de paz y el puño.

Run DMC y Aerosmith fueron los inesperados encargados del cierre con una estruendosa improvisación de “Walk This Way”, su clásica colaboración de 1986, producida por Rubin, que llevó la fusión del rock y el rap a un nuevo nivel.

Collins se emociona, Idol se desata

Collins, de 75 años, cuyos problemas de movilidad y otros padecimientos de salud le impidieron actuar, subió al escenario lentamente apoyado en dos bastones y lloró ante una enorme ovación de un público que incluía a su hija, la actriz Lily Collins, y a otros cuatro hijos.

El baterista de Blink-182 Travis Barker incorporó a Collins y lo elogió por su doble estrellato sin precedentes como baterista y cantante pop creador de éxitos en la década de 1980.

“Crecí queriendo únicamente tocar la batería”, manifestó Collins. “Todo lo demás ha sido un accidente muy feliz. No puedo creer, cuando miro hacia atrás, cómo ha ido la vida”.

Barker afirmó que la canción de Collins “In the Air Tonight” le dio al mundo “posiblemente el redoble de batería más brutal de todos los tiempos”.

Minutos después, Barker tocó él mismo ese redoble mientras Erivo ofrecía una versión ralentizada y épica de la canción, con un crescendo aullante que puso al público de pie.

Collins ya estaba en el Salón como integrante de Genesis, pero ahora recibe el honor como solista.

No ha podido subir al escenario desde 2022, pero aseguró al público que “aún no han escuchado lo último de mí”.

Horas más tarde, el público se puso de pie de un salto y coreó a gritos “White Wedding” durante la incorporación de Idol, uno de los pocos artistas de los que quienes compraron boletos sabían con certeza que aparecería y actuaría.

Fue incorporado junto con su guitarrista de muchos años Steve Stevens por los integrantes de No Doubt Tony Kanal y Gwen Stefani, quien se unió a Idol para un dueto en “Eyes Without a Face”.

“Les digo a todos los jóvenes que apenas pueden afinar una guitarra y manejar un sampler: ‘Ahora les toca a ustedes’”, expresó Idol.

Cerró con: “¡Y ahora, voy a festejar con Wu-Tang Clan!”

Oprah incorpora a Luther Vandross

Winfrey dijo con deleite que Vandross era “el maestro de la canción de amor” y recordó que una vez lo nombraron acertadamente “el artista número uno con el que la gente hace el amooor”.

Vandross, un cantante de R&B con una voz aterciopelada, fue uno de los intérpretes definitorios de las décadas de 1980 y 1990. Murió en 2005.

“Luther Vandross cantaba con tanta pasión y alma que podía llegar a algo muy profundo dentro de ti, algo que ni siquiera sabías que necesitaba ser alcanzado”, señaló Winfrey.

Luego Usher subió al escenario e interpretó un sensual popurrí de éxitos de Vandross, entre ellos “Here and Now” y “So Amazing”.

Los astros del hip hop hacen sentir su presencia

Wu-Tang Clan, el épico colectivo de hip-hop de Staten Island, en Nueva York, llenó el escenario con sus 10 integrantes actuales, ofreció un memorable discurso de aceptación y una actuación que puso al público de pie a bailar. Respaldado por una gran banda de jazz, el popurrí musical incluyó “C.R.E.de la mañana”, “Method Man” y “Shimmy Shimmy Ya” del fallecido integrante Ol’ Dirty Bastard.

“Wu-Tang reescribió las reglas del hip-hop y lo hizo sin una gran maquinaria detrás”, dijo el comediante Chris Rock, quien los incorporó.

“Llevamos Staten Island al mundo”, afirmó el líder del grupo, RZA. “Teníamos el deseo de conquistar”.

Añadió: “Queríamos dejar huella. La dejamos”.

MC Lyte, una rapera pionera desde finales de la década de 1980, fue la primera artista incorporada; la estrella del hip-hop Remy Ma hizo los honores y la llamó “una de las primeras mujeres en el hip hop en asegurarse de que hubiera espacio para el resto de nosotras”.

MC Lyte comentó que era una “B-girl de Brooklyn que solo buscaba mi oportunidad de inspirar y motivar”.

Su contemporánea y también pionera Latifah fue incorporada más tarde en la noche por Megan Thee Stallion, quien dijo que Latifah “nos enseñó a reconocer la realeza dentro de nosotras”.

Latifah confesó que durante mucho tiempo no habría creído posible esta noche.

“Ya es bastante difícil ser mujer en el hip hop”, dijo, “como para además ser una artista de hip hop en el Salón de la Fama del Rock & Roll”.

Latifah y MC Lyte subieron luego juntas al escenario para interpretar un popurrí de sus éxitos, incluidos “U.N.I.T.Y.” de Latifah y “Ruffneck” de MC Lyte.

Ingresaron al Salón como receptoras del Premio a la Influencia Temprana junto con los incorporados póstumamente Gram Parsons, Fela Kuti y Celia Cruz, quienes fueron incorporados mediante un homenaje en video.

Un escenario lleno de Rick Rubins

El legendario productor de rock, hip hop y country Rubin aceptó su incorporación con un discurso de una sola frase.

“No se puede matar al rock ‘n’ roll”, dijo, y abandonó el escenario.

Entonces aparecieron los Red Hot Chili Peppers: los cuatro llevaban pelucas blancas y largas barbas blancas falsas para igualar el estilo característico de Rubin, mientras tocaban su éxito revelación de 1991 “Give It Away”, una de las muchas canciones que él produjo para ellos.

El miembro del Salón desde hace años Neil Young incorporó a Rubin, se burló de su tendencia a trabajar recostado descalzo en el sofá y lo elogió por el cuidado inigualable que tiene con sus artistas, incluidos los Beastie Boys, Run DMC, Johnny Cash, The Chicks y Adele.

Oasis y los otros ausentes

Oasis, el más joven de los incorporados, no se presentó. El guitarrista Noel Gallagher estaba tocando en un concierto en su país, en Gran Bretaña, y su hermano menor, Liam Gallagher, simplemente no quiso venir.

“¿A alguien le sorprende que no se hayan presentado?”, preguntó el actor y superfán de Oasis Bob Odenkirk, quien los incorporó. “Habría sido fuera de personaje si lo hubieran hecho. Me habría preocupado”.

Stephen Wilson Jr. ofreció una versión acústica de su mayor éxito, “Wonderwall”.

Iron Maiden, la banda británica por excelencia del heavy metal de la década de 1980, optó por seguir de gira en Australia.

“¡Ni siquiera están aquí esta noche, porque están rockeando en una gira mundial, como lo han hecho durante los últimos 50 años!”, dijo el actor Jack Black durante su incorporación. Luego, un supergrupo con integrantes de Metallica, Rage Against the Machine y St. Vincent interpretó “The Trooper” como homenaje.

Joy Division, una banda oscura y seminal del post-punk, y New Order, formada por sus integrantes después de que el cantante Ian Curtis muriera en 1980, recibieron una incorporación conjunta.

Trent Reznor, de Nine Inch Nails, los incorporó y dijo que los integrantes de Joy Division eran “los autores de un arquetipo irrompible”.

Solo el bajista de ambas bandas, Peter Hook, apareció en la ceremonia. Interpretó “Love Will Tear Us Apart” de Joy Division y “Bizarre Love Triangle” de New Order junto con Deftones y la cantante Lauren Mayberry, de la banda Chvrches.

Hook dijo que los jóvenes músicos “hicieron muy feliz a un viejo”.

Ha mantenido disputas de larga data con sus compañeros de banda y, aparte de Curtis, no mencionó a ninguno de ellos en su discurso de aceptación.

Sade también decidió saltarse la incorporación. La cantante y su banda, que lleva su nombre, fueron incorporadas por la cantante Andra Day y celebradas por la cantante Sienna Spiro, quien interpretó el querido éxito del grupo “Smooth Operator”.

Tras transmitir la ceremonia en vivo durante los últimos años, el Rock Hall volvió a su formato anterior, en el que el público no la verá hasta que una versión editada se emita por ABC y Disney+ el 9 de diciembre.