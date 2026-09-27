Phillies sellan su pase a playoffs y Astros conquistan su división de Grandes Ligas

Con jonrones de Bryce Harper y Edmundo Sosa, los Phillies de Filadelfia aseguraron este domingo su pase a los playoffs con una victoria 7x3 sobre los Tampa Bay Rays, en el cierre de la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol.

Los Phillies llegaban al partido de este domingo tras una racha de cuatro derrotas consecutivas, lo que planteaba la posibilidad de que los Arizona Diamondbacks les arrebataran el último puesto disponible para la ronda de comodines de la Liga Nacional.

Sin embargo, la novena de Filadelfia selló su clasificación con una actuación impecable que los lleva a disputar una serie al mejor de tres partidos contra los Bravos de Atlanta, que comienza el martes.

Este domingo también se decidió el título de la División Oeste de la Liga Americana, que fue para los Astros de Houston al vencer 9x0 a los Athletics.

Las rondas de comodines comienzan el martes: los Phillies se enfrentarán a los Bravos en la Liga Nacional, mientras que los Cachorros de Chicago se medirán a los Padres de San Diego en California.

En la Liga Americana, los Astros se enfrentarán a los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York recibirán a los Medias Rojas de Boston.

El último partido de la temporada regular entre los Yankees y los Orioles de Baltimore fue cancelado debido a la llegada de una fuerte tormenta a Nueva York.