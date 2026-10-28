Pierce Brosnan y Helen Mirren sobre la emoción de filmar "MobLand"

Pierce Brosnan y Helen Mirren no esconden la emoción que les produce meterse en la piel de los peligrosos y volátiles Conrad y Maeve Harrigan, la pareja a cargo de un imperio criminal en "MobLand".

La segunda temporada de la serie, coprotagonizada por Tom Hardy y codirigida por Guy Ritchie, se estrenó en septiembre, y narra la lucha de los Harrigan por el poder a medida que divisiones internas y adversarios externos amenazan a la familia.

Conrad aparece más impulsivo, pero vulnerable, mientras que Maeve maniobra para aumentar su poder.

"Me estoy divirtiendo muchísimo", dijo Brosnan en entrevista con AFP.

El ex James Bond dio parte del crédito del éxito de la serie al guionista Jez Butterworth, por la forma en que desarrolla la trama.

"Él es tan astuto que elige elementos tuyos o de tus actuaciones pasadas y las usa en el contexto del drama".

Para encarnar a Conrad, Brosnan, de 73 años, comentó que se sienta a leer el guion con una taza de té. "Y lo lees y lo lees muchas veces, y dejas a la imaginación correr a rienda suelta".

Helen Mirren aprovecha las libertades que le ofrece su personaje, y al que intenta imprimir algo de su propia cosecha

La actriz de 81 años, que ha encarnado a la reina Elizabeth, a la esposa y colaboradora de Alfred Hitchcock, Alma Reville, y más recientemente a la autora Patricia Highsmith en "Maestros del crimen", dijo que cuando interpreta a personajes de la vida real se comporta "como una especie de detective".

"Tratas de penetrar la psicología de la persona y reflejarla de la forma más verídica posible".

Pero los roles de la ficción le dan libertad creativa.

"Puedes pensar que 'sería genial si ella tuviese una obsesión sobre, no sé, tejer o algo', y se lo puedes añadir", sonrió.

"Bueno como tú y (...) la cocaína", le dijo Brosnan.

"Cuando todo explota, Helen dijo 'Voy a buscar la cocaína, ella debería huir con una bolsa de cocaína'", explicó el actor refiriéndose a una escena en la que Maeve, en medio de un tiroteo, dice: "Voy a agarrar mi arma... y la cocaína", línea que se volvió viral en las redes sociales.

- "Atormentado por su pasado" -

En esta segunda entrega, el personaje de Brosnan adquiere nuevos matices.

El patriarca de la familia tiene su lucidez mental "claramente en entredicho", dijo el actor, y también "está atormentado por la sangre que tiene en las manos".

"Está atormentado por su pasado", le complementó Mirren.

La nueva condición de Conrad es "un matiz interesante" en la trama, agregó la actriz.

"Son muy violentos, muy ambiciosos y están lidiando con todo eso. Y entonces, de repente, la historia empieza a desviarse un poco de lo previsto", comentó.

"Ya tenemos los episodios uno, dos y tres de la tercera temporada, y no puedo revelar nada pero sí que se nota", dijo Brosnan.

Paramount+ confirmó el mes pasado la tercera temporada de "Mobland", en la que continuarán Brosnan, Mirren y Hardy, a pesar de los rumores de tensiones entre este último y la productora.