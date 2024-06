Piloto argentino será baja en IndyCar tras polémica por insultos en redes

El argentino Agustín Canapino, piloto de la serie IndyCar de automovilismo, no competirá en la carrera del domingo por una controversia desatada en redes tras su choque de la pasada semana con el francés Théo Pourchaire.

Canapino, que este mes tuvo una destacada actuación en las 500 Millas de Indianápolis, sufrió una colisión con Pourchaire en el inicio del Gran Premio de Detroit del domingo, que no impidió que ambos pilotos terminaran la prueba.

Debido al incidente Pourchaire, una promesa de 20 años del equipo Arrow McLaren, denunció haber recibido amenazas de muerte y otros mensajes de odio en redes sociales.

Canapino, de 34 años, reaccionó el martes con un comunicado en el que, sin nombrar al francés, condenó el abuso y odio en Internet pero rechazó que se asocie a sus aficionados con este comportamiento.

"Los argentinos somos pasionales y eufóricos pero no por eso nos tienen que acusar de algo que no somos, por lo que niego rotundamente que nos generalicen y pongan a todos en un lugar que no merecemos", escribió Canapino, que también puso en cuestión algunas de las denuncias de Pourchaire.

"No vi todavía una sola amenaza de muerte a quienes acusaron de haberlas recibido (...) Es una barbaridad que se acuse de esto con tanta liviandad y no lo voy a volver a permitir", dijo el piloto del equipo Juncos Hollinger Racing.

El conflicto escaló dos días después con la decisión de Arrow McLaren de dar por terminada su alianza comercial con Juncos Hollinger Racing por este episodio.

En su comunicado, McLaren aseguró que "no tolerará ninguna forma de abuso o discriminación" y condena "el abuso en línea dirigido hacia nuestro equipo y piloto".

En este contexto Juncos Hollinger Racing anunció este viernes que Canapino "tomará una licencia" y no correrá en el Gran Premio Xpel del domingo en Road America (Elkhart Lake, Wisconsin).

"El abuso en Internet es inaceptable, y tenemos que asegurarnos de que nuestros pilotos están preparados tanto mental como físicamente cuando se suben al auto", argumentó Brad Hollinger, copropietario de la escudería. "Estamos entristecidos por los acontecimientos que llevaron a este escenario".

Canapino, que será sustituido por el estadounidense Nolan Siegel, ocupa la vigésima posición de la clasificación general de la serie IndyCar, en la que compite por segundo año.

