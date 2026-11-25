Los Detroit Pistons mantuvieron vivas sus opciones en la Copa NBA al vencer este martes 104-86 al Orlando Magic como visitantes, pese a la ausencia por lesión de Cade Cunningham.

Isaiah Joe lideró a Detroit con 21 puntos, incluidos cinco triples, en una noche en la que cinco jugadores terminaron con dobles dígitos.

Orlando comenzó mejor y se fue arriba 22-16 en el primer cuarto, pero los Pistons cambiaron el partido con un parcial de 32-14 en el segundo y conservaron la ventaja hasta el final.

"Nuestra defensa estuvo a un nivel extraordinario", destacó el entrenador de Detroit, J.B. Bickerstaff.

Orlando lidera el Grupo A del Este con marca de 3-1, mientras que Detroit es tercero con 2-1, detrás de Toronto.

También este martes, los Boston Celtics vencieron 131-116 a los Washington Wizards como visitantes y quedaron cerca de asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa NBA.

Jayson Tatum anotó 41 puntos, Paul George aportó 28 y Neemias Queta sumó 21 para poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas de Boston.

Los Celtics llegaron a tener una ventaja de 34 puntos, pero Washington reaccionó y redujo la diferencia a siete en el último cuarto (119-112).

Boston recuperó el control en el cierre con dos triples de Baylor Scheierman.

"Ninguna ventaja es segura. Ellos también cobran por jugar al baloncesto, ¿no?", comentó Tatum sobre la reacción de los Wizards.