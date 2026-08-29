Plan para recortar el suministro de agua del río Colorado debido a la sequía genera incertidumbre

PHOENIX (AP) — En las afueras de Phoenix, un pequeño pueblo que depende enormemente del río Colorado ha limitado su crecimiento, reactivado pozos antiguos y establecido acuerdos de agua.

Pero el alcalde de Cave Creek, Robert Morris, no puede eludir la posibilidad real de que eso no sea suficiente para mantener a flote, en el futuro, a la comunidad desértica de unas 5000 personas. Y un reciente plan federal para abordar una crisis cada vez más profunda en la cuenca del río no ayudará.

Cave Creek obtiene casi toda su agua del río, que abastece a 40 millones de personas en el oeste de Estados Unidos y ha ido disminuyendo por el cambio climático, la demanda y el uso excesivo. El pueblo ya se vio obligado a hacer recortes este año y podría perder más debido a un nuevo plan federal.

Morris comparó la situación con hacer planes ante el impacto de un meteorito.

“Puedes verlo venir, pero no puedes apartarte y no sabes cuál va a ser el daño”, afirmó.

La incertidumbre se extiende por siete estados de Estados Unidos, naciones tribales y México. Los agricultores deben decidir qué cultivos valen la inversión. Phoenix podría perder por primera vez parte del agua municipal e industrial y recurrir a suministros de respaldo. Y los residentes podrían enfrentar costos aún mayores por el agua.

Nevada elevó la apuesta esta semana al demandar al Departamento del Interior y a la Oficina de Reclamación de Estados Unidos, afirmando que no se cubrirán necesidades básicas en la región de Las Vegas si el área tiene que absorber reducciones planificadas de hasta el 70% de su agua del río Colorado en la próxima década.

La oficina dijo el jueves que no comenta sobre litigios.

“La incertidumbre va a seguir acumulándose en la dirección equivocada”, dijo Tom Buschatzke, director del Departamento de Recursos Hídricos de Arizona.

Los embalses del oeste registran mínimos históricos

En el oeste de Estados Unidos, el agua se almacena principalmente en embalses, acuíferos y mantos de nieve. Pero una sequía de nieve récord significa que hay mucha menos agua para recargar esas fuentes.

Los dos embalses más grandes del país, el lago Mead y el lago Powell, sirven como barómetros de la salud del sistema del río Colorado. Ambos alcanzaron mínimos históricos este mes.

Otros ocho embalses operados por la Oficina de Reclamación registraron recientemente los niveles más bajos en al menos los últimos 30 años. Entre ellos está el lago Elephant Butte, en Nuevo México, que es crucial para suministrar agua a los cultivos en el sur de ese estado, además de Texas y México. El embalse Green Mountain abastece la parte occidental de Colorado, y el embalse Guernsey, en Wyoming, canaliza agua hacia agricultores en la parte oriental del estado y el oeste de Nebraska.

Según el plan de la Oficina de Reclamación, California, Nevada y Arizona reducirán colectivamente, durante los próximos dos años, el uso de agua en unos 1540 millones de metros cúbicos (1,25 millones de acres-pie) al año, suficiente para llenar más de 600.000 piscinas olímpicas, con la posibilidad de recortes mayores que dependerán de las condiciones. Por ahora, Colorado, Utah, Wyoming y Nuevo México no están obligados a hacer recortes, pero podrían reducir el consumo de agua de manera voluntaria.

Aunque El Niño podría traer una intensa humedad a las Rocosas del norte y al suroeste en los próximos meses, no borrará décadas de sequía.

“La sequía es un fenómeno de avance lento y puede tomar algo de tiempo entrar en ella y también salir de ella”, afirmó David Mocko, investigador científico de alto nivel que elaboró un mapa reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

Los agricultores se resisten a sembrar

John Boelts siembra verduras, melones, trigo duro y otros cultivos en Yuma, Arizona, una región que produce alrededor del 90% de las hortalizas de hoja que se consumen en América del Norte durante el invierno.

Los agricultores de la región tienen derechos de alta prioridad y podrían evitar los recortes en su suministro del río Colorado durante los próximos dos años, pero, según Boelts, el alivio no es suficiente para hacer planes a más largo plazo. Eso hace que los agricultores se muestren reacios a sembrar nuevas superficies.

Los cítricos, los dátiles y otros cultivos de huerto que prosperan en la región tardan años en volverse comercialmente productivos, explicó.

“No hay alimentos que cultivemos a la carrera”, dijo Boelts, presidente de la Oficina Agrícola de Arizona. “La carne de res tarda años en producirse. ¿La lechuga que comes hoy? Un agricultor trabajaba en cómo iba a cultivar ese producto hace más de seis meses”.

Ray Martinez cultiva alfalfa en una reserva que es hogar de las Tribus Indígenas del Río Colorado. La tribu posee algunos de los derechos más antiguos del río y, aunque su asignación en Arizona es enorme, un sistema de riego antiguo y la falta de infraestructura han mantenido gran parte del agua fuera de su alcance.

A Martinez y al departamento de agua les preocupa tener suficiente agua para terminar esta temporada de cultivo. Ha dejado algunos campos sin sembrar durante años para ayudar a sostener el lago Mead. Si el embalse sigue bajando, dijo, el agua superficial que llega a él y a las granjas vecinas se limitará aún más.

“Desafortunadamente, la Madre Naturaleza tiene su propia manera de hacer las cosas, y no tenemos control sobre eso”, añadió.

Pineda informó desde Los Ángeles.

The Associated Press recibe apoyo de la Walton Family Foundation para la cobertura de políticas de agua y medio ambiente. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.