Pochettino arma una revolución para empezar su nuevo ciclo con EE.UU.

El proyecto 2030 de Mauricio Pochettino ya está en marcha. El técnico argentino inicia una nueva etapa con Estados Unidos en la que busca consolidar las buenas sensaciones del pasado Mundial y abrirle paso a la generación del futuro.

La nueva hornada, liderada por el prodigio de 16 años Cavan Sullivan, tendrá un exigente aterrizaje en la selección absoluta en la serie de cuatro partidos amistosos que inicia frente a Perú el sábado en Orlando (Florida).

El 29 de septiembre el Team Usa se medirá a Chile en San Luis (Misuri) y el 3 de octubre a su archirrival México en Glendale (Arizona). Tres días después completará los ensayos frente a otro vecino, Canadá, en Saint Paul (Minnesota).

Perlas como los delanteros Julian Hall, del Red Bull New York, o Zavier Gozo, recién fichado por el Crystal Palace, ya estuvieron en las quinielas para colarse en la lista de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Pochettino no apostó finalmente por ninguna de las promesas pero, en su primer campamento tras su renovación, puede hacer debutar hasta 13 jugadores, ocho de ellos menores de 20 años.

- Joya entre manos -

La joya de la corona es Cavan Sullivan, un mediocampista ofensivo que cumplirá 17 años este lunes y que ha florecido esta temporada de la Mls con siete goles en 24 jornadas para el Philadelphia Union.

El Manchester City tiene asegurados los servicios de Sullivan cuando este cumpla 18 años.

A la perla lo acompañan también su compañero Neil Pierre (18 años), el extremo del Borussia Dortmund Mathis Albert (17) y el delantero del Orlando City Justin Ellis, de raíces uruguayas.

De los 28 convocados, solo 12 participaron en el Mundial y entre ellos no están pilares como Weston McKennie y Folarin Balogun, que trabajan para recuperar la forma tras varios problemas físicos.

Más llamativa fue la omisión de Christian Pulisic, la figura de la selección en los últimos años, que sí jugó las dos últimas fechas con el Ac Milan.

Aquí están "los jugadores que queremos ver y con los que queremos trabajar, y eso es todo", se limitó a decir Pochettino sobre la ausencia del Capitán América.

"Es un enfoque completamente diferente al que se tenía en el pasado. El Mundial es dentro de cuatro años. Necesitamos trabajar con objetivos y metas diferentes", explicó el argentino en esa videoconferencia de prensa.

- Marca reconocible -

Desde el fin de semana, Pochettino examina a las caras nuevas en las flamantes instalaciones de la federación estadounidense cerca de Atlanta (Georgia), inauguradas en mayo con una inversión de unos 250 millones de dólares.

El exentrenador del Tottenham y Paris Saint-Germain, de 54 años, cuenta ahora con el tiempo que le faltó en su aterrizaje en Estados Unidos en 2024.

Entonces asumió un equipo que acababa de fracasar en la Copa América y que estaba bajo máxima presión para cumplir como esperaba el país en el Mundial de 2026.

El objetivo se cumplió en una brillante primera fase pero el entusiasmo acabó abruptamente con una contundente derrota 4-1 ante Bélgica en los octavos de final, el muro que Estados Unidos no supera desde hace más de dos décadas.

Pese al sombrío final, tanto Pochettino como Us Soccer quisieron dar continuidad a un proyecto que mostró una identidad reconocible y mucho potencial para crecer.

La meta sigue siendo dar un paso adelante en el Mundial de 2030, pero los primeros retos están a menos de un año vista.

- "Un periodo largo" -

Tras la Copa Oro de la Concacaf de 2027, Estados Unidos tiene en 2028 la posibilidad de volver a jugar como anfitrión la Copa América y también disputará ante su público los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, con una base de jugadores que podría salir del campamento actual.

Pese a esta mirada a largo plazo, Pochettino ha dejado entrever que el nuevo compromiso con Estados Unidos estará sujeto a la voluntad de ambas partes.

"Ahora es un contrato de cuatro años, es diferente", dijo a principios de mes el técnico, regularmente vinculado a clubes europeos como el Tottenham.

"La próxima temporada podemos perder la Copa Oro, o la Copa América, y si no están contentos con nosotros, pueden despedirnos. O nosotros podemos decir: 'Esto no es lo que teníamos en mente'", señaló.

"Quizá ahora, si alguien nos llama en el futuro, sea un tipo diferente (de situación). Estamos ilusionados, pensamos dedicarle cuatro años, hasta el próximo Mundial. Pero ahora es un periodo largo".