Pochettino deja fuera a Pulisic en la primera lista post Mundial; Sullivan, entre 13 posibles debutantes

NUEVA YORK (AP) — Christian Pulisic quedó fuera de la convocatoria de Estados Unidos para los primeros partidos del segundo ciclo del técnico Mauricio Pochettino; y Cavan Sullivan, de 16 años, se destaca entre los 13 debutantes que fueron citados el jueves y podría convertirse en el jugador más joven del equipo estadounidense en 20 años.

Yunus Musah, veterano del Mundial de 2022 que no juega con Estados Unidos desde marzo de 2025, también aparece dentro del grupo de 28 convocados para los amistosos contra Perú (26 de septiembre en Orlando, Florida), Chile (29 de septiembre en San Luis), México (3 de octubre en Glendale, Arizona) y Canadá (6 de octubre en St. Paul, Minnesota).

“Es un enfoque completamente diferente al que se tenía en el pasado. El Mundial es dentro de cuatro años. Necesitamos trabajar con objetivos y metas diferentes”, dijo Pochettino desde Nueva York durante una conferencia de prensa en línea.

Pulisic, el jugador más emblemático de Estados Unidos, no anotó durante el Mundial del verano pasado, perdiéndose uno de los cinco partidos del equipo por una lesión en la pantorrilla, y salió antes de tiempo en otros dos.

El atacante del AC Milan, que cumple 28 años el viernes, fue sustituido en el segundo tiempo de la derrota ante Bélgica en octavos de final debido a una microfractura de la tibia y el peroné derechos, y no debutó en la temporada con su club hasta el fin de semana pasado.

Pochettino no dio una razón de por qué no convocó a Pulisic.

“No es un punto en el que ahora, en el primer campamento de este nuevo ciclo, empiece a explicar por qué es uno, por qué no es otro”, indicó el estratega argentino.

Sullivan, que debutó en la MLS a los 14 años con el Filadelfia Union en julio de 2024, estará a dos días de cumplir 17 cuando Estados Unidos juegue contra Perú. Podría convertirse en el jugador más joven de la selección nacional desde que Freddy Adu debutó con 16 años y 234 días ante Canadá el 22 de enero de 2006.

“Creo que se merecía todos los elogios que está recibiendo porque está rindiendo bien, está jugando bien, está dando asistencias y marcando goles”, señaló Pochettino. “Es especial porque tiene 16 años y está jugando a este nivel en la MLS”.

Sullivan estuvo en las gradas del estadio de Seattle en la derrota mundialista ante Bélgica.

Entrevistado a principios de este mes en el podcast “State of the Union” de Alexi Lalas, Sullivan expresó que “pensando en ese partido contra Bélgica, creo que podría entrar a ese juego por la banda derecha y marcar la diferencia”.

Otros que podrían debutar incluyen a Adri Mehmeti y Mathis Albert, volantes de 17 años; así como los defensores Peyton Miller y Neil Pierre, de 18 años. Los otros posibles debutantes son el delantero Julian Hall (18 años); el mediocampista Zavier Gozo (19); el delantero Justin Ellis (19); el arquero Diego Kochen (20); el lateral derecho Frankie Westfield (20); los mediocampistas Cole Campbell y Brooklyn Raines (20); y el arquero Brian Schwake (25).

Apenas 13 jugadores regresan de la lista de 26 del Mundial: los arqueros Matt Freese y Brady; los defensores Sergiño Dest, Alex Freeman, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson y Austin Trusty; los mediocampistas Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Gio Reyna y Malik Tillman; y el delantero Ricardo Pepi.

Folarin Balogun, que no ha jugado con el Mónaco esta temporada después de que se frustrara un posible traspaso al Everton, tampoco fue incluido. Otros integrantes de la lista del Mundial que fueron descartados fueron el arquero Matt Turner; los defensores Max Arfsten, Mark McKenzie, Tim Ream y Joe Scally; los mediocampistas Weston McKennie y Cristian Roldán; y los delanteros Brenden Aaronson, Tim Weah, Haji Wright y Alejandro Zendejas.

Doce jugadores provienen de la MLS.

Lista:

Arqueros: Chris Brady (Chicago), Matt Freese (New York City), Diego Kochen (Lyngby), Brian Schwake (Nashville).

Defensores: George Campbell (West Bromwich Albion), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Peyton Miller (Nueva Inglaterra), Neil Pierre (Filadelfia), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Auston Trusty (Celtic), Frankie Westfield (Filadelfia).

Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Zavier Gozo (Crystal Palace), Adri Mehmeti (New York Red Bulls), Yunus Musah (AC Milan), Brooklyn Raines (Nueva Inglaterra), Gio Reyna (Estrasburgo), Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

Delanteros: Cole Campbell (Elversberg), Justin Ellis (Orlando), Julian Hall (New York Red Bulls), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Cavan Sullivan (Filadelfia).

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