Mauricio Pochettino afirmó este lunes que su etapa con la selección de Estados Unidos lo ha convertido en un entrenador "mucho mejor" y expresó su confianza para el reto que le espera con la reconstrucción del Manchester United.

El técnico argentino dirigirá por última vez al Team USA el martes en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití en Cincinnati (Ohio).

Al final de esta eliminatoria, en la que Estados Unidos tiene el billete en el bolsillo tras el 6-0 de la ida, Pochettino tomará las riendas de los Diablos Rojos con escaso tiempo para preparar su debut el domingo ante el Liverpool.

Con el United hundido en zona de descenso, y también en problemas en la Liga de Campeones, Pochettino envió el fin de semana a parte de su cuerpo técnico a Inglaterra para comenzar los trabajos.

Su más estrecho colaborador, Jesús Pérez; su hijo y preparador físico, Sebastiano Pochettino, y el entrenador de porteros, Toni Jiménez, viajaron a Manchester tras la paliza del sábado ante Haití.

"Ellos van por delante, están preparando todo allí porque el miércoles, cuando lleguemos, no vamos a parar", confirmó este lunes Pochettino en una rueda de prensa.

"Para mí, no es difícil, creo que estamos bien preparados para cambiar rápido", aseguró el antiguo técnico del Tottenham y Chelsea.

En el fútbol de clubes "es fácil. De lunes a sábado preparas el partido. Tienes control y acceso a todo, y llegas preparado", explicó.

Con las selecciones nacionales "cuando llegas quizá sólo tienes unos días para entrenar (...) Exige ser muy clínico y encontrar distintas formas de llegar a los jugadores", desarrolló.

"En los últimos años hemos aprendido mucho sobre cómo enfocarlo y cómo generar impacto (...) No decimos que vayamos a ganar todos los partidos. Pero creo que somos mucho mejores", dijo Pochettino, cuyo periodo en el Team USA (2024-2026) fue su primera experiencia en el fútbol de selecciones.

Pochettino, de todas formas, aseguró estar enfocado en competir "de la mejor manera" en su último partido y tampoco está pensando por ahora en la posibilidad de reclutar a figuras de la selección para la reconstrucción del United.

"Conozco muy bien desde hace más de dos años a cada uno de los jugadores, y creo que todos son futbolistas con un talento increíble", dijo Pochettino. "Y por supuesto, en el futuro, cuando llegue el momento, vamos a estar atentos, por si hay que tomar alguna decisión y fijarnos en jugadores a los que conocemos muy bien".