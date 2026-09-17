Pochettino llama a las nuevas joyas de EE.UU. para amistosos ante Perú, Chile y México

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, anunció este jueves una convocatoria completamente renovada para los próximos amistosos contra Perú, Chile, México y Canadá que incluye a las grandes promesas del país, entre ellas Cavan Sullivan, de 16 años.

Entre los 28 jugadores convocados sólo hay 13 integrantes del plantel que compitió en el pasado Mundial de Norteamérica, en el que Estados Unidos fue eliminada en octavos de final.

Esta es la primera lista del entrenador argentino desde que el mes pasado renovó su contrato hasta la Copa del Mundo de 2030.

En esta serie de ensayos el técnico podrá seguir de cerca a un grupo de promesas menores de 20 años entre las que sobresale Cavan Sullivan, mediocampista del Philadelphia Union que se unirá al Manchester City el año que viene.

También aparecen prometedores atacantes como Zavier Gozo, recién firmado por el Crystal Palace, y Julian Hall, del New York Red Bull, de 19 y 18 años.

Varios pilares de la selección estadounidense, como Christian Pulisic y Folarin Balogun, quedaron fuera de la lista por lesiones o puesta a punto física.

"Este es el comienzo de una nueva etapa para todos y estamos ilusionados de que en estos primeros partidos podamos reunir a un grupo de jugadores experimentados junto con jóvenes talentos que tienen un gran potencial", dijo Pochettino en un comunicado.

"Será importante que todos comprendan nuestra cultura, nuestra forma de trabajar y, por supuesto, los principios de cómo queremos jugar", recalcó. "Lo más importante es que deben demostrar el compromiso de representar al país de la manera en que nuestros aficionados se merecen".

Estados Unidos inicia sus compromisos internacionales contra Perú el 26 de septiembre en Orlando (Florida) y tres días después se enfrentará a Chile en San Luis (Misuri).

El Team USA se medirá luego a México, su eterno rival, en un amistoso en Glendale (Arizona) el 3 de octubre, antes de enfrentarse a Canadá en St. Paul (Minnesota) el 6 de octubre.

Lista de convocados:

Arqueros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub/DEN), Brian Schwake (Nashville SC)

Defensores: George Campbell (West Bromwich Albion/ENG), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED), Alex Freeman (Villarreal/ESP), Peyton Miller (New England Revolution), Neil Pierre (Philadelphia Union), Chris Richards (Crystal Palace/ENG), Antonee Robinson (Fulham/ENG), Miles Robinson (Cincinnati), Auston Trusty (Celtic/SCO), Frankie Westfield (Philadelphia Union)

Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth/ENG), Mathis Albert (Borussia Dortmund/GER), Sebastian Berhalter (Middlesbrough/ENG), Zavier Gozo (Crystal Palace/ENG), Adri Mehmeti (New York Red Bull), Yunus Musah (AC Milan/ITA), Brooklyn Raines (New England Revolution), Gio Reyna (Strasbourg/FRA), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER)

Delanteros: Cole Campbell (Elversberg/GER), Justin Ellis (Orlando City), Julian Hall (Red Bull New York), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED), Cavan Sullivan (Philadelphia Union)