Pochettino recupera a Pulisic y Balogun y llama a Castañeda para Liga de Naciones

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, incluyó este miércoles a Christian Pulisic y Folarin Balogun en su lista para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Haití, en la que también aparece la promesa de origen colombiano Santiago Castañeda.

Los atacantes del AC Milán y Mónaco estuvieron ausentes del renovado plantel que Pochettino empleó en la reciente fecha FIFA de cuatro amistosos, saldada con pleno de triunfos ante Perú, Chile, México y Canadá.

Pulisic se encontraba en tratamiento por la microfractura y contusión ósea en la pierna derecha que sufrió en el Mundial.

Balogun también estaba recuperando el tono físico tras algunos problemas físicos.

El delantero se reincorpora así a la selección tras la controversia que lo rodeó en la Copa del Mundo, cuando se le suspendió un partido de sanción tras una llamada de Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Ambos compartirán concentración con algunas de las promesas que brillaron en la pasada serie de amistosos, como Julian Hall (Red Bull New York) y Cavan Sullivan (Philadelphia Union), quien se estrenó como internacional con 16 años.

A ese grupo de talento joven se une por primera vez Santiago Castañeda, mediocampista del SC Paderborn alemán.

Castañeda, de 21 años, tiene también la nacionalidad colombiana, país de sus padres.

"Lo hemos seguido bastante, tenemos muy buenas referencias de diferentes entrenadores. Es un jugador que puede rendir y aportar cosas importantes al equipo", explicó Pochettino en conferencia de prensa.

"Lo más importante ahora es darle la oportunidad (...) Creo que este era el momento adecuado para llamarlo", afirmó el timonel argentino.

La ida de los cuartos de la Liga de Naciones entre Estados Unidos y Haití se jugará el 14 de noviembre en Miami (Florida) y la vuelta el día 17 en Cincinnati (Ohio).

El Team USA, campeón de las tres primeras ediciones, busca resarcirse de su desastrosa actuación de 2025, cuando concluyó en último lugar de la final a cuatro.

Lista de los 25 jugadores convocados:

Arqueros: Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub/DEN), Brian Schwake (Nashville SC).

Defensas: Reed Baker-Whiting (Nashville SC), George Campbell (West Bromwich Albion FC/ENG), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED), Alex Freeman (Villarreal/ESP), Neil Pierre (Philadelphia Union), Bryan Reynolds (Stade Rennais/FRA), Chris Richards (Crystal Palace/ENG), Antonee Robinson (Fulham/ENG), Auston Trusty (Celtic/SCO).

Mediocampistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth/ENG), Mathis Albert (Borussia Dortmund/GER), Sebastian Berhalter (Middlesbrough/ENG), Santiago Castañeda (SC Paderborn/GER), Weston McKennie (Juventus/ITA), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace/FRA), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER).

Delanteros: Folarin Balogun (Monaco/FRA), Justin Ellis (Orlando City), Julian Hall (Red Bull New York), Christian Pulisic (AC Milan/ITA), Cavan Sullivan (Philadelphia Union).