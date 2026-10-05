Pochettino revela que intentó fichar varias veces al canadiense Jonathan David

El técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, reveló que intentó fichar en varias ocasiones al canadiense Jonathan David durante su paso por distintos clubes europeos y elogió al delantero antes del amistoso que medirá el martes a las dos selecciones norteamericanas.

David atraviesa un gran momento con el Atlético de Madrid, al que llegó el mes pasado cedido por la Juventus, y apunta a liderar el ataque canadiense en el Allianz Field de Minnesota (00H00 GMT del miércoles).

"Cuando estábamos en distintos clubes, él siempre estuvo en nuestro radar para intentar ficharlo. Eso es verdad", dijo Pochettino, exentrenador del Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain.

El técnico argentino advirtió además que David será una de las principales amenazas para su equipo.

"Va a ser un jugador difícil para nosotros mañana. Tenemos que estar concentrados en él, por supuesto, porque es uno de los mejores delanteros del mundo hoy en día".

A sus 26 años, David acumula una prolífica carrera en el fútbol europeo.

Con el Lille anotó 109 goles en cinco temporadas tras incorporarse al club francés en 2020. Después llegó libre a la Juventus en 2025, pero su impacto en el club italiano fue más discreto, con apenas ocho tantos.

Su cesión al Atlético ha revitalizado su rendimiento. El atacante ha marcado en sus tres primeros partidos con el conjunto rojiblanco.

Entre esos goles destacó el que contribuyó a la victoria por 2-1 sobre el Real Madrid en el derbi disputado antes del parón internacional.

Según la prensa española, el Atlético dispone de una opción de compra cercana a los 25 millones de euros por el delantero canadiense.

"Verlo ahora en LaLiga, en un club como el Atlético de Madrid y con un entrenador como Diego Simeone, es fantástico", afirmó Pochettino.

El encuentro frente a Canadá será el cuarto y último de una intensa ventana internacional para Estados Unidos.

Pochettino ha aprovechado el período posterior al Mundial para probar a varios jóvenes talentos y los resultados le han acompañado con victorias frente a Perú (4-1), Chile (4-2) y México (3-0).

Los adolescentes Cavan Sullivan, Julian Hall y Mathis Albert figuran entre los goleadores que han impulsado la renovación del combinado de las barras y las estrellas.

Canadá también llega en buena forma después de derrotar a Chile (1-0) y Perú (2-0), con David y Jacob Shaffelburg como protagonistas ofensivos.