Pochettino y sus jóvenes apuestas golean a placer al México de Rafa Márquez

Julian Hall y Cavan Sullivan se confirmaron como apuestas valiosas del argentino Mauricio Pochettino como entrenador de Estados Unidos en el triunfo por 3-0 sobre México, el sábado en partido amistoso jugado en el estadio State Farm en Glendale, Arizona.

Hall, de 18 años, recibió su primera convocatoria para esta fecha FIFA y lleva tres goles en tres partidos.

Debutó como relevo ante Perú y anotó en el triunfo de 4-1. Después fue titular por primera vez ante Chile y marcó en la victoria de 4-2.

El delantero surgido de la cantera del New York Red Bull apareció nuevamente en el once inicial y firmó el 1-0 ante México.

Por su lado, Sullivan también jugó su tercer partido y marcó su primer gol en el equipo nacional.

El mediocampista del Philadelphia Union, de 17 años, aumentó la ventaja a 2-0 con un tiro de media distancia.

Malik Tillman, mundialista en 2026, hizo el 3-0 y decretó el primer triunfo de Pochettino como director técnico de Estados Unidos ante México.

El argentino perdió sus dos enfrentamientos previos ante el Tri: un amistoso y la final de la Copa Oro 2025.

Por su lado, Rafael Márquez sufrió su primera derrota como seleccionador de México a consecuencia de dos graves pifias del portero Raúl Rangel y uno más del defensa Diego Campillo.

"Duele perder y más de esta manera porque fueron regalos y no aciertos del rival", reconoció Márquez.

"Son errores muy groseros, pero corregibles, me quedo con las cosas buenas que hicimos hasta el primer gol: estuvimos en el campo rival, tuvimos buena posición y un par de llegadas, sin que nos generaran peligro", detalló.

- Errores del portero Rangel -

Durante los primeros 25 minutos, México jugó con solidez y orden que resultaron estériles. Nuevamente, el Tri volvió a acusar la falta de ingenio en el último tercio.

Los estadounidenses batallaron para armar jugadas en el campo rival, pero al minuto 28 aprovecharon un resquicio por el sector derecho para elaborar el primer gol.

Tras tejer una jugada con Alexander Freeman, Giovanni Reyna se coló al área mexicana para lanzar un centro; al portero Rangel se le escapó la pelota que quedó servida para que Hall anotara el 1-0.

El acierto de Hall se tornó más valioso ante las dos fallas que el mexicano Santiago Giménez, un hombre de mayor recorrido, falló dos oportunidades en el área chica durante el primer tiempo.

En los dos ensayos anteriores ante Perú y Colombia, Márquez hizo cambios hasta después del minuto 60, en esta ocasión relizó dos modificaciones en el entretiempo.

Para resanar el costado izquierdo ingresaron el lateral Mateo Chávez y el mediocampista Luis Chávez.

Diego Kochen, arquero estadounidense de 20 años, jugó por primera vez como titular y se lució al 58' al desviar por encima del travesaño un potente remate de volea de Roberto Alvarado.

En contraste, Rangel cometió un error aún más grande que devino en el 2-0 al 63'.

El arquero mexicano falló en su intento de jugar la pelota fuera de su área y Sullivan definió con un disparo a más de 25 metros de distancia del arco desprotegido.

La frustración de apoderó de Mateo Chávez quien fue expulsado al 68' por una dura falta sobre Yunus Musah.

Al 85', Tillman aprovechó la inexperiencia del zaguero Diego Campillo, lo superó con potencia y velocidad en el área para firmar el 3-0 con un disparo fulminante.

El martes en el cierre de la ventana de amistosos internacionales, México enfrentará a Chile en Los Ángeles y Estados Unidos jugará contra Canadá en Minnesota.