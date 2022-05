Polémica en EE.UU. por un candidato a senador que propone que los estados prohíban el uso de anticonceptivos

El candidato al Senado de Arizona Blake Masters declaró en el sitio web de su campaña que si lo eligen votaría solo por jueces federales que entiendan que Griswold contra Connecticut, el caso histórico de la Corte Suprema que estableció el derecho a la anticoncepción, fue “decidido erróneamente” y que no existe el derecho constitucional al aborto. Esta promesa elimina cualquier posibilidad de que el Partido Republicano deje de atacar los derechos reproductivos cuando la mayoría conservadora en la Corte Suprema derrote el Roe contra Wade.

Masters no habría seguido el nuevo memorándum del Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC), que pide a sus candidatos decirles a los votantes que los republicanos no quieren quitar los anticonceptivos: “Soy 100% pro-vida. Roe v. Wade fue una decisión horrible. Estuvo mal el día que se decidió en 1973, está mal hoy y debe revertirse, pero la lucha no se detiene allí”, aparece en el sitio web de su campaña, en el que también se exponen sus otros ideales y a su familia. En algunas imágenes, aparecen sus hijos cargando armas como parte de una de las propuestas sobre su regulación.

Roe vs Wade y Planned Parenthood vs Casey establecieron y protegieron el derecho al aborto en 1973 y 1992, respectivamente. Sin embargo, el caso Griswold, en 1965, anuló una prohibición estatal sobre el control de la natalidad y también protegió los derechos de los ciudadanos a la privacidad contra las restricciones estatales sobre los anticonceptivos.

El fallo del Tribunal Supremo en Griswold vs Connecticut marcó el comienzo de una era de cambio para los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos, la decisión estableció un derecho constitucional a la privacidad con respecto a las decisiones reproductivas.

Masters se ve así mismo como un papá católico de tres hijos. Resalta que la Iglesia prohibió cualquier método anticonceptivo “artificial”, como los condones, desde 1930: “No apoyo una ley estatal o federal que prohíba o restrinja la anticoncepción, punto”, añadió en un comunicado enviado por correo electrónico a Business Insider. “Y Griswold se decidió erróneamente. Ambas son ciertas”.

En los últimos años, cada vez hay más métodos anticonceptivos y las mujeres, sobre todo, tienen un gran cantidad de opciones. Sin embargo, el debate sobre la posible prohibición del aborto también plantea dudas sobre si se va a endurecer la regulación de estos métodos y si estas opciones se van a ver reducidas como consecuencia.

La semana pasada, el borrador filtrado del Tribunal Supremo decía que se anularía Roe v. Wade y el derecho al aborto, pero no indicaba si la Corte revisaría decisiones pasadas sobre el control de la natalidad. Sin embargo, se ha dejado entrever la posibilidad de que los jueces apliquen el argumento para revocar Roe y para limitar el acceso a estos anticonceptivos. Griswold vs Connecticut también podría ser objeto de críticas de la misma manera que Roe, por lo que los contrastes continúan.

Estados Unidos está por poner fin al debate sobre el aborto de forma radical: prohibiéndolo y seguirá en una batalla lejos de terminar. Es posible que algunos estados procesen a las personas que brinden anticonceptivos “abortivos”, más allá para una decisión más extrema.