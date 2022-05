Roe vs Wade: por qué en Estados Unidos hablan de El cuento de la criada luego de la filtración de la Corte

Luego de que se filtrara el borrador de una sentencia del Tribunal que marcaría el fin de la protección de rango constitucional a la interrupción del embarazo, los usuarios relacionaron el tema de la novela de Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale (El cuento de la criada, en español), la cual se desarrolla en un futuro patriarcal y totalitario y que muestra a las mujeres viviendo atemorizadas y sumisas. Y es que cinco jueces han decidido permitir que las entidades de Estados Unidos prohíban el aborto, desafiando las implicaciones del fallo de 1973 en Roe vs Wade, el cual garantizó protecciones jurídicas para quienes realicen este procedimiento.

La obra narra la historia de las trabajadoras domésticas que son obligadas a tener hijos para la clase alta de hombres. Su estreno fue en 1985 y se convirtió en una serie muy popular protagonizada por Elisabeth Moss, en 2017. Por ello, los usuarios de redes sociales han dejado ver su furia y la molestia por la próxima decisión que tomaría la Suprema Corte estadounidense.

Manifestantes protestan afuera de la Corte Suprema de Estados Unidos el martes 3 de mayo de 2022 en Washington, ante la posible decisión que ilegalizaría el aborto. (AP Foto/Jose Luis Magana)

Algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales afirman que “se aproxima el cuento de la criada”, al hacer alusión a esta novela en la que las mujeres eran obligadas a procrear. “Me gustaba más el cuento de la criada cuando era una obra de ficción”, se lee.

Esta noticia ha encendido a los usuarios de redes sociales, incluso causando que The Handmaid’s Tale se volviera tendencia en Twitter. “Margaret Atwood siempre ha dicho que no puso nada en El cuento de la criada que los seres humanos no hayan hecho ya, en algún momento o lugar, en la sociedad occidental, en la tradición “cristiana”. Ella no inventó esa m.... Esa no era la ficción”, es otro de los comentarios que lanzaron los usuarios.

Suprema Corte de Estados Unidos podría estar a punto de ilegalizar el aborto

El borrador filtrado sobre la posible ilegalización del aborto fue escrito por el juez Samuel Alito, según el portal Político, quien fue el portavoz de los nueve miembros de la Corte. En la primera parte del documento, se declara que “Roe versus Wade fue atrozmente erróneamente desde el primer momento”. Se trata del fallo bajo el cual se legalizó el aborto en 1973.

(Archivo) La próxima decisión de los jueces enfureció a miles de estadounidenses, quienes ya comienzan a salir a protestar. (AP Foto/Jae C. Hong)

El pliego petitorio tiene fecha del 10 de febrero e indica que los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett votaron para revocar a Roe y Casey después de escuchar los argumentos orales en el caso de Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization. Mientras que los tres jueces de izquierda rechazan la petición.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados… Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”, escribió Samuel Alito. Esto ha provocado comparaciones y reacciones de todo tipo, especialmente porque durante cinco décadas el aborto había sido legal en el país.

Fue en 1969 cuando la texana Norma McCorvey, bajo el seudónimo ‘Jane Roe’, inició un proceso legal contra el fiscal de su distrito Henry Wade. Y luego de cuatro años de disputa legal, el caso llegó a la Suprema Corte la cual declaró en ese entonces que el aborto se ajustaba a la Constitución.