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LA NACION

Polemista británico de extrema derecha Yiannopoulos, detenido por el Ice

El polemista británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos fue detenido por las autoridades migratorias de EE.UU. y se enfrenta a la deportación; informó el viernes

Polemista británico de extrema derecha Yiannopoulos, detenido por el Ice
Polemista británico de extrema derecha Yiannopoulos, detenido por el IceSusan Walsh - AP

El polemista británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos fue detenido por las autoridades migratorias estadounidenses y se enfrenta a la deportación, informó el viernes el Departamento de Seguridad Nacional.

El comentarista de 41 años saltó a la fama hace una década, presentándose como un activista gay defensor de la libertad de expresión y enemigo de la "corrección política"; ha sido acusado de ser racista y misógino.

Fue arrestado el jueves en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, explicó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

Yiannopoulos ingresó legalmente a Estados Unidos el 14 de mayo de 2019, pero excedió el periodo de estancia autorizado y el 22 de julio recibió una orden definitiva de expulsión, por no presentarse a una audiencia sobre su situación, agregó el Departamento.

"Permanecerá bajo custodia de Ice a la espera de su expulsión", señaló el departamento.

Yiannopoulos expresó su apoyo a la ofensiva de Trump contra la inmigración. En septiembre pidió en X la "inmunidad total" para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Ice, por sus siglas en inglés) en el ejercicio de sus funciones.

Apoyó a Trump durante la campaña electoral de 2016, aunque más recientemente ha sido crítico del líder estadounidense.

AFP
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