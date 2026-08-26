Policía de EE.UU. detiene a hombre con una guillotina en su camioneta en Washington

La policía estadounidense detuvo a un hombre que transportaba una guillotina en la caja de su camioneta en Washington, anunció esa fuerza.

El individuo, de 35 años e identificado como Philan-Tam-Duy Le, fue arrestado el martes 7 de abril y acusado de "portar un arma peligrosa", indicó la Policía del Capitolio de EE.UU. en un comunicado.

La camioneta estaba estacionada en un lugar prohibido, en una calle cerca del edificio de la Corte Suprema de EE.UU. y del Capitolio en el momento de su arresto.

La policía dijo que incautó la guillotina. El detenido residía en California, en el oeste, y condujo hasta la capital del país, señaló la misma fuente.

"Los investigadores están revisando los antecedentes del sospechoso para saber más sobre por qué vino a Washington", agregó.