Policía dispara a una mujer que apuñaló a dos personas en Nueva York, según medios

Una mujer armada con un cuchillo apuñaló a dos personas en la turística zona de Times Square en Nueva York el lunes, antes de que la policía le disparara, señalaron autoridades y medios locales.

La prensa local informó que la sospechosa fue llevada al hospital en condición crítica; el estado de las otras dos personas no es claro aún.

La policía afirmó que no cree que el incidente esté relacionado con terrorismo y está investigando la salud mental de la mujer.

Un periodista de la AFP presente en el lugar vio un gran despliegue de servicios de emergencia y a las autoridades inspeccionando una mancha de sangre en Times Square, un lugar muy concurrido y frecuentado por turistas.

Un testigo dijo al medio local PIX11 que la sospechosa tenía dos cuchillos en las manos y que la policía la inmovilizó con una pistola eléctrica antes de que se abalanzara sobre los agentes.

"Le dispararon dos veces", declaró el testigo, que no quiso dar su nombre.

El Departamento de Policía de Nueva York describió el incidente como un "tiroteo confirmado en el que estuvo involucrado un oficial" y anunció una conferencia de prensa más tarde el lunes.

"Ahora mismo, todavía es una investigación activa y en curso", declaró una portavoz a la AFP.