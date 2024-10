¿Con qué candidato te identificás? With which candidate do you identify the most? Descubrí en este test si estás más cerca de las ideas de Harris o de Trump, comparate con los últimos expresidentes de EE.UU. y mirá cómo mutaron las propuestas de ambos partidos Find out with this test if you are closer to Harris’ or Trump’s ideas. You can also compare it with the recent former presidents and see how the stances of both parties have changed along the years Empezar Let’s go

Español English