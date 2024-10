Por menos de US$20.000: cómo son las casas de dos dormitorios que se venden en Amazon

Debido al incremento de los precios de las viviendas en Estados Unidos en los últimos años, varias empresas de construcción comenzaron a ofrecer alternativas más accesibles, lo que podría transformar el mercado inmobiliario en un futuro cercano.

Una de estas opciones son las casas prefabricadas, que, aunque no cuentan con el tamaño y comodidades de una vivienda convencional, representan una excelente alternativa para quienes desean experimentar la vida en una casa móvil. Ante el aumento en la demanda, el gigante del comercio electrónico Amazon comenzó a vender algunas de estas viviendas por menos de 20.000 dólares.

Entre los diferentes modelos disponibles, La Opinión destaca una minicasa de la marca Emonia con dos habitaciones, la cual tiene un costo de 19.000 dólares. Una de las características que más atrae de este diseño es la inclusión de un pequeño balcón, lo que le añade un toque especial.

El interior de una de las casas prefabricadas que Amazon vende por menos de 40.000 dólares: En este caso es la prefabricada genérica móvil expandible de plástico (Amazon.com)

Según la descripción del producto en Amazon, esta vivienda prefabricada está disponible en color blanco y cuenta con unas dimensiones de 9 pies de profundidad, 9 pies de ancho y 9 pies de altura (2 metros). Los materiales utilizados en su construcción son metal y acero inoxidable.

En el exterior de la casa se observan dos ventanas frontales junto a la puerta principal. Al ingresar, el interior brinda una sensación acogedora que se puede personalizar fácilmente de acuerdo con los gustos del propietario. La casa viene equipada con tuberías de agua, instalación eléctrica, cocina, inodoro, baño, dormitorio, sala de estar, grifo y luces.

Otras opciones de casas prefabricadas que se venden en Amazon

En qué consisten las casas prefabricadas

Las casas prefabricadas son viviendas construidas en fábricas y ensambladas posteriormente en el terreno designado. Este método de construcción permite mayor control de calidad y eficiencia en comparación con las viviendas tradicionales. Las casas prefabricadas se componen de módulos que se transportan y se ensamblan en el lugar, lo que reduce los tiempos de construcción y los costos asociados a la mano de obra.

Las casas prefabricadas son viviendas construidas en fábricas y ensambladas posteriormente en el terreno designado (Archivo) Amazon

Entre sus principales ventajas destacan su accesibilidad económica, ya que son considerablemente más baratas que las viviendas convencionales, y su menor impacto ambiental debido al uso eficiente de materiales y a la reducción de residuos. Además, la construcción en fábrica reduce los retrasos por condiciones climáticas, lo que asegura plazos de entrega más cortos y predecibles. Otra ventaja significativa es la personalización: los compradores pueden elegir entre distintos diseños y acabados, adaptándolos a sus necesidades y gustos.

De acuerdo con el U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), las casas prefabricadas están sujetas a estrictas regulaciones de seguridad y calidad, garantizando que cumplan con los estándares establecidos para viviendas permanentes. Según HUD, estas casas pueden ser una solución viable para quienes buscan opciones más asequibles y sostenibles en el mercado inmobiliario estadounidense, contribuyendo a satisfacer la creciente demanda de viviendas accesibles en el país.

LA NACION