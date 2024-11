Por qué Claudia Sheinbaum aún no felicitó a Donald Trump por su victoria electoral

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no ha felicitado hasta el momento a Donald Trump por su victoria proyectada en las elecciones presidenciales de 2024. Esta situación, sumada a la amenaza del estadounidense con subir los aranceles de los productos del país vecino, ha generado especulación sobre la relación entre ambos países. Sin embargo, la mandataria aseguró que no hay motivos de preocupación para los mexicanos.

En un mensaje tranquilizador, Sheinbaum explicó que aún no emite una felicitación oficial para Trump, ya que está esperando el conteo final de votos en algunos estados de EE.UU. “No hay ningún motivo de preocupación para México. México siempre sale adelante y habrá buena relación”, aseguró en un mensaje público.

La presidenta mexicana destacó que las relaciones bilaterales continuarán, especialmente en lo que respecta a los acuerdos económicos. La relación entre ambos países ha sido clave para el intercambio comercial, un punto que Sheinbaum subrayó, asegurando que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) seguirá vigente y fortalecido en el nuevo gobierno de Trump. “La relación entre México y Estados Unidos, en términos económicos, no puede suspenderse, hay mucha integración”, agregó.

La amenaza de Trump y la respuesta de Sheinbaum

El lunes previo a las elecciones, en el acto que realizó en Carolina del Norte, Trump destacó la buena relación que tenía con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el anterior presidente mexicano. Sin embargo, después de eso, hizo un comentario que muchos tomaron como amenaza a Sheinbaum: “Ahora hay una nueva presidenta en México. Y le voy a informar que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que manden a Estados Unidos”, exclamó el entonces candidato republicano.

Este martes, en su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum le respondió a Trump: “De diciembre de 2023 al cierre de octubre (de 2024), hay una disminución del 75 % de migrantes que llegan a la frontera norte”. Y destacó que estos números son el resultado de una serie de políticas y programas que incluyen empleos en México y un enfoque en el desarrollo social de la región fronteriza.

Luego, la mandataria aclaró que, si bien no tiene intención de romper la relación comercial entre México y Estados Unidos, considera que es muy importante que, una vez confirmado el ganador de las elecciones, existan reuniones con “información de alto nivel para que se conozca lo que se ha hecho en México”.

La relación entre AMLO y Trump

Para las elecciones del 2020, AMLO había tomado una posición similar a Sheinbaum con el candidato demócrata Joe Biden, a quien no felicitó de inmediato. “Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno”, dijo en ese entonces el presidente de México en una rueda de prensa desde el estado de Tabasco.

Sheinbaum destacó que las relaciones bilaterales continuarán, especialmente en lo que respecta a los acuerdos económicos X (@Claudiashein)

En el caso de Sheinbaum, durante octubre, declaró en más de una ocasión que entendía que parte de la forma de operar de Trump tenía que ver con que estaba en campaña. “Nos vamos a poner de acuerdo. Están en campaña, obviamente también hay mayores estridencias en uno u otro sentido, pero ellos saben y nosotros sabemos que es indispensable el acuerdo, en el marco de nuestra soberanía”, había declarado el 11 de octubre, según El Financiero.

Días después, la presidenta amplió su mensaje ante las acusaciones de Trump de que China estaba instalando fábricas para después exportar autos a Estados Unidos. “Yo entiendo que hay una serie de pronunciamientos electorales ahorita en Estados Unidos, lo que están tratando de hacer, en la recta final, es ganar el mayor número de votos”, comentó Sheinbaum.