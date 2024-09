Por qué miles de electores de Wisconsin podrían votar con una identificación sin foto el 5 de noviembre

El lunes por la mañana, el Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin (WILL, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que revela un vacío electoral que podría permitir que miles de personas puedan votar sin tener una foto en su identificación, algo contrario a lo que exige la ley estatal.

Según consignó Milwaukee Journal Sentinel, la ley de Wisconsin dice que los votantes deben mostrar su ID con foto para poder votar. Pero el informe redactado por WILL muestra que hay más de 144 mil personas que integran un grupo de votantes “indefinidamente confinados”, que está conformado por personas mayores, con discapacidad o alguna enfermedad.

Esta disposición se puso en vigencia durante la pandemia del Covid para que los ciudadanos de las dos ciudades más grandes de Wisconsin (Milwaukee y Madison) puedan votar con una identificación que no cuenta con una fotografía. Este tipo de electores pueden optar por el voto en ausencia para cada elección presidencial hasta que dejen de cumplir los requisitos o no devuelvan el certificado.

La Corte Suprema de Wisconsin falló a favor de mantener los buzones electorales de cara a las nuevas elecciones presidenciales. Foto: (Lauren Justice/The New York Times)

La ley estatal comenzó a exigir a los funcionarios del censo electoral que hagan limpiezas periódicas. Esto se debe a que cuando se puso en vigor esta disposición, la cantidad de confinados paso de casi 67 mil en 2016 a 265 mil en 2020, que además representaron un 8% del total de votos emitidos en el estado. Actualmente, ese número se encuentra en 144 mil gracias a las maniobras realizadas por las autoridades.

Las ciudades de Madison, Milwaukee, Green Bay, Kenosha y Janesville, concentran la mayor cantidad de votantes confinados indefinidamente, los cuales votaron a favor de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. A nivel estado le otorgaron la cifra de 21 mil votos al actual presidente de Estados Unidos. Anteriormente, en 2016, la cifra fue de 27 mil votos en favor de Donald Trump.

Will Flanders, integrante de WILL, dice que no hay pruebas de fraude electoral entre las personas que adquieren el estatus de votante “indefinidamente confinado”. Aunque de todas formas existe la posibilidad de que este vacío legal provoque disputas luego de la obtención de los resultados electorales.

Las personas de la tercera edad, los discapacitados y los enfermos, integran el grupo de votantes indefinidamente confinados

Flanders sugirió un cambio en la ley que exija un certificado o documento respaldatorio como requisito para poder adoptar este estatus. Y si bien los legisladores del estado aprobaron esta medida, el gobernador Tony Evers vetó este proyecto en el año 2022.

En las elecciones presidenciales de 2020, según informo la Comisión Electoral del estado de Wisconsin, el 78% de los votantes confinados indefinidamente habrían mostrado alguna identificación con foto en algún momento. En la actualidad, no se disponen esas cifras actualizadas.

Según las estimaciones que hizo el Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin, alrededor de 38 mil votantes que tienen este estatus de votante ya no cumplen con los requisitos que dicta la ley estatal. Además, Flanders agregó que si los municipios no respetan las exigencias legales para eliminar a los votantes que ya no califican dentro de este estatus, se deberá presentar una queja ante la Comisión Electoral de Wisconsin.

LA NACION