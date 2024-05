Por qué Starbucks ofrecerá café gratis este domingo 2 de junio: en qué locales se podrá reclamar el beneficio

Escuchar

Starbucks México anunció que se unirá al compromiso de la nación en las próximas elecciones presidenciales que se realizarán el domingo 2 de junio de 2024. Como una forma de incentivar el voto, la compañía dará café gratis, una oferta que solo estará disponible para ciertos locales en los que se podrá reclamar el beneficio con el requisito de mostrar el pulgar con tinta.

En un comunicado, la empresa, que fue fundada en 1971, en Seattle, Washington, informó que en un esfuerzo por fomentar la participación cívica, lanzó la campaña “Nos ‘latte’ tu compromiso con México”. Francisco Tosso, director general de Starbucks en ese país, comentó: “Buscamos incentivar la participación cívica de partners (colaboradoras y colaboradores), clientas, clientes y personas de la comunidad en el proceso electoral”.

Starbucks lanzó la campaña “Nos ‘latte’ tu compromiso con México” para incentivar el voto en las elecciones del 2 de junio Starbucks México

Cómo recibir un café gratis de Starbucks este 2 de junio en México

La cadena de cafeterías explicó que los clientes podrán disfrutar de un café del día gratis en tamaño Alto (300 ml) de su línea Espresso o Chiapas, al presentar su dedo marcado como prueba de haber emitido su voto en las elecciones federales de México. Sin embargo, la oferta solo estará disponible para las primeras 140 personas que lleguen a cada sucursal y muestren su pulgar con tinta.

En qué locales de Starbucks se podrá obtener el café de cortesía

El café gratis se ofrecerá en los más de 800 locales de la empresa en el país. La promoción será válida únicamente en México este próximo domingo 2 de junio, durante el horario de apertura y al cierre, o hasta que se agoten las 140 cortesías disponibles. En tanto, la campaña no aplica en las sucursales ubicadas en aeropuertos, universidades y Starbucks Reserve Bar.

Starbucksf ue fundada en 1971, en Seattle, estado de Washington, Estados Unidos. - Europa Press David Zorrakino - Europa Press - David Zorrakino - Europa Press

La compañía también indicó que esta oferta estará disponible exclusivamente en las tiendas físicas de Starbucks en todo e ese país, por lo que no será válida para los servicios de Drive Thru, Pick up (Recoge en Tienda) y Car Pickup. Tampoco se aplica a entregas a domicilio a través de plataformas como Didi, Rappi, Uber o Wow+. Asimismo, la promoción no podrá combinarse con otras ofertas, cupones, descuentos o beneficios del programa Starbucks Rewards.

Las empresas en México regalan productos a los votantes

Starbucks no es la única empresa que busca incentivar el voto en las próximas elecciones de México. Otras compañías se han unido con promociones y productos de regalo, como Krispy Kreme. La multinacional, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, también invita a los mexicanos a presentar su dedo marcado con tinta para recibir una dona glaseada gratis.

Por su parte, la cadena The Cheesecake Factory informó que también se suma a la campaña y ofrece a los comensales un 10% de descuento en la cuenta total al mostrar su pulgar y confirmar que ejerció su voto. De igual manera, otros restaurantes de Grupo Alsea, al que pertenece Starbucks México, también presentarán promociones, como Vip’s y Chilli’s.

😎🗳️Este 2 de junio la mejor ELECCIÓN es visitar tu Krispy Kreme más cercano 👍🏻Ya que al presentar tu dedo marcado te llevas una Dona Glaseada Original® GRATIS 🍩🇲🇽



¡Vota y visítanos! ✅😃Te esperamos en cualquier tienda Krispy Kreme. (No participan tiendas dentro de Liverpool®… pic.twitter.com/zmRQdWYhc8 — Krispy Kreme México (@krispykrememx) May 27, 2024

Asimismo, la cadena de restaurantes Italianni’s indicó que el próximo 2 de junio tendrá ofertas para los comensales al mostrar el cupón y el dedo pulgar marcado con tinta indeleble: un total de 200 pesos de descuento con un consumo mínimo de 600 pesos. Además, Cinepolis y Cinemax, las compañías de cine más grandes de México, también anunciaron promociones.

