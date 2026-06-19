Potter, el mago que devolvió la ilusión a Suecia

El inglés Graham Potter asumió el mando de Suecia en octubre, en un momento en que tanto el entrenador como la selección nórdica necesitaban un reinicio. Ahora están a un partido de la segunda ronda del Mundial de Norteamérica 2026

Los suecos aplastaron 5-1 a Túnez el domingo en México en su debut en el torneo, para tomar el control del Grupo F, después de que Países Bajos y Japón empataran 2-2.

Sellarán la clasificación para dieciseisavos de final si vencen a los neerlandeses en Houston el sábado. Y si ganan y Japón no vence a Túnez, los suecos se asegurarán el primer lugar del grupo.

Es una transformación notable para un equipo que acabó último de su grupo de clasificación europea por detrás de Suiza, Kosovo y Eslovenia. Suecia marcó solo cuatro goles y no fue capaz de lograr una sola victoria en sus seis partidos.

Potter, que sustituyó al danés Jon Dahl Tomasson con un contrato de corta duración a falta de dos encuentros, no pudo frenar la caída.

Pero el salvavidas de Suecia llegó gracias a su posición en el ranking de la UEFA Nations League, que le aseguró una plaza en la repesca europea.

Los responsables del fútbol de Suecia demostraron su confianza en Potter al otorgarle en marzo un contrato que se prolongará hasta 2030.

Y él les devolvió la gentileza con creces, eliminando a Ucrania y Polonia para llegar al Mundial 2026.

- Transformación -

Fue un giro de 180 grados notable para Potter, cuyo prestigio como DT estaba por el piso tras breves y decepcionantes etapas en el Chelsea y el West Ham United.

Para Potter, de 51 años y que en su momento fue señalado como posible sucesor del exseleccionador inglés Gareth Southgate, regresar a Suecia fue en cierto modo un volver a casa.

El timonel, que habla sueco, entrenó al Ostersund desde 2011 hasta 2018, llevándolo desde la cuarta categoría hasta la máxima división sueca en 2015 y a la gloria al ganar la Copa de Suecia en 2017.

Posteriormente dirigió al Swansea en la Championship (segunda división inglesa) antes de dar el salto a la Premier League con el Brighton, donde vivió una etapa exitosa antes de asumir el banquillo del Chelsea.

La paliza de Suecia a Túnez en Monterrey no fue una hazaña menor, si se tiene en cuenta que la selección norteafricana superó las eliminatorias para el Mundial sin encajar un solo gol.

Pero Potter quiso mantener los pies en el suelo mientras miraba hacia un exigente duelo contra la selección neerlandesa, octava del ranking, 26 puestos por encima de Suecia en la clasificación FIFA.

- Cautela -

"Es un buen comienzo para nosotros, eso es todo", dijo. "Sabemos que nos enfrentamos a un rival diferente en el próximo partido".

"Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y en cómo jugamos como equipo", añadió. "Nos enfrentaremos el fin de semana a otra selección de primer nivel que, diría, es una de las favoritas para el torneo, si miras los jugadores que tienen, la calidad que tienen. Así que va a ser un partido duro".

Las estrellas de la delantera sueca, Alexander Isak y Viktor Gyökeres, marcaron ambos contra Túnez, mientras que el centrocampista del Brighton Yasin Ayari firmó un doblete.

"Creo que irán a más, mejorarán cuanto más jueguen", dijo al ser preguntado por Gyökeres, del Arsenal, e Isak, del Liverpool. "Creo que se complementan muy bien. Aportan cualidades distintas, atributos diferentes".

"Individualmente, por supuesto, son grandes jugadores", prosiguió el DT. "Pero juntos pueden ser una amenaza real. Así que el desafío para nosotros es asegurarnos de que el equipo funcione bien y sacar la mejor versión de esos dos chicos".

Los escandinavos tienen una rica historia en los Mundiales, cuyo punto culminante fue la final del Mundial que ellos organizaron en 1958. Perdieron con el Brasil de un tal Pelé.

No lograron clasificarse para el Mundial de Catar 2022, pero han regresado a un escenario propicio tras lograr el tercer puesto en Estados Unidos 1994.

Potter tiene la oportunidad de añadir otro brillante capítulo a la historia de Suecia en los Mundiales y de coronar su propio extraordinario resurgimiento.