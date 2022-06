Precio de la gasolina en Estados Unidos: por qué no deja de subir y dónde está más barata

El precio de la gasolina en Estados Unidos está por los cielos, los ciudadanos se han quejado del incremento en los costos. No obstante, esta realidad no es igual para todos los países y hay varios factores que influyen en la subida, como la invasión de Rusia a Ucrania. Además, debido a que no tiene un fondo de estabilización para el combustible, en el país norteamericano se depende del precio internacional del petróleo, lo que causa las fluctuaciones. Pero, ¿cómo se explica el incremento? A continuación, las otras razones.

Con corte al 8 de junio, la Asociación Americana de Automóviles publicó que el precio del galón en algunas zonas de Estados Unidos, como California, Nevada o Illinois, superó los 5,23 dólares, mientras que en los peores momentos de la pandemia, entre marzo y junio de 2020, el galón de gasolina estaba por debajo de los dos.

En estados como Texas, Georgia o Alabama se tuvieron precios cercanos a los 4,63 dólares. Una de las razones principales de este incremento, además de las ya mencionadas, es el poder del dólar. Un dólar fuerte significa precios de materias primas débiles y al revés.

Antes de la guerra en Ucrania, cuando el petróleo alcanzó los máximos históricos en 2008, el precio de Brent llegó a los 147,5 dólares. En ese periodo, el dólar cayó a un mínimo histórico, lo que alivió la carga. No obstante, en el último año, el precio ha subido 70% durante las últimas semanas y se ha cotizado sobre los 120 dólares por barril, mientras que esta moneda ganó 10% desde mediados del año pasado.

La invasión rusa y las sanciones impuestas en Estados Unidos y Europa son un factor primordial, ya que Rusia se encontraba entre los principales exportadores de petróleo del mundo.

También hay una crisis en la balanza de pagos de naciones que importan el crudo. Vender petróleo en países en el que está mejor cotizado que en Estados Unidos resulta bien para los productores. Hasta el momento, el crecimiento de la demanda no ha perdido su impulso y se espera que en meses pueda empezar a mostrar señales de afectación, compartió El Economista.

Asimismo, la Reserva Federal está por aumentar las tasas de interés de otros bancos centrales alrededor del mundo y se prevé que el dólar se fortalezca.

El impacto del precio de la gasolina en los bolsillos

Si vives en estados como California, llenar el tanque del auto es mucho más costoso. De acuerdo con CNN, al lunes 13 de junio, el galón regular costaba 6,43 dólares.

La Asociación Estadounidense del Automóvil registró que los precios más altos se encuentran en estados al oeste, mientras que los mejores están hacia el sureste.

¿Dónde está más cara la gasolina en Estados Unidos?

Estados Unidos registra un fuerte incremento en el precio de la gasolina

A continuación, la lista de los estados en los que la gasolina está más cara, según AAA.

California: 6,43 dólares

Nevada: 5,65 dólares

Illinois: 5,56 dólares

Washington: 5,54 dólares

Oregon: 5,53 dólares

Hawaii: 5,53 dólares

Arizona: 5,31 dólares

Distrito de Columbia, Washington: 5,26 dólares

Indiana: 5,22 dólares

Michigan: 5,21 dólares

En cuanto a dónde se encuentra la gasolina más barata en Estados Unidos, Georgia, Mississippi y Arkansas lideran el listado. Este incremento en los precios también influye en lo que pagan los ciudadanos por otros bienes y servicios, que aumentan a su ritmo más acelerado de los últimos 40 años.