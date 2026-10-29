Precio del petróleo baja levemente por reportes de nuevas negociaciones entre EEUU e Irán

Los precios del petróleo terminaron en leve baja el jueves con la reacción del mercado a reportes de prensa que mencionan una posible reanudación de diálogos entre Estados Unidos e Irán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre perdió 0,38% hasta 114,88 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), con plazo el mismo mes, retrocedió 0,76% a 102,00 US$.

Los precios tendieron a bajar por "un artículo del Wall Street Journal según el cual el vicepresidente (estadounidense) JD Vance habría hecho contacto con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezai, con la meta de reanudar negociaciones", explicaron analistas de Briefing.com.

Según el medio, "Vance evalúa si Teherán y Washington pueden encontrar puntos de convergencia suficientes para persuadir a (Donald) Trump de no dar la orden de un ataque breve e intenso contra Irán en las próximas semanas".

No se trata de "un acuerdo de paz", sino de "un posible marco de negociaciones", detalla el Wall Street Journal, al indicar que la carta fue enviada a petición del presidente estadounidense.

"Esto pone en duda la posibilidad de ataques después de las elecciones legislativas de medio término" en Estados Unidos, explica Kathleen Brooks, analista de XTB.

El miércoles, los precios del petróleo habían subido en medio de temores a nuevos ataques de Estados Unidos a Irán tras los comicios del 3 de noviembre.

Pero a pesar del movimiento bajista del día, los precios del crudo siguen elevados a nivel global.

Fuerzas iraníes afirmaron el jueves que cuatro petroleros se incendiaron tras chocar con minas en el estrecho de Ormuz, aunque Washington asegura que está desminado en su mayoría.

Por su parte la agencia británica de transporte marítimo, UKMTO, señaló que un tanquero fue impactado por un "proyectil de origen desconocido" en ese paso estratégico para el comercio mundial de carburantes, sin que sea posible determinar que se trate de uno de los cuatro barcos reportados por Irán.