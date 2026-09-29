Precios del petróleo bajan ante señales de recuperación de los flujos en Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron a la baja el martes, ante las señales alentadoras de una recuperación gradual del flujo de exportaciones desde Oriente Medio, pese al atasco diplomático entre Teherán y Washington.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, perdió un 2,56% hasta 102,59 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, cedió un 3,48% hasta 89,38 US$.

"Gracias al restablecimiento del flujo a través del oleoducto Este-Oeste saudita, las exportaciones regionales están ahora solo un 11% por debajo de los niveles previos a la guerra -una recuperación considerable para una región aún en guerra", indicaron analistas de JPMorgan.

El oleoducto Este-Oeste, una infraestructura esencial para evitar el estrecho de Ormuz, recientemente había cerrado después de ataques con drones.

Su reactivación hace posible mantener la exportación desde Yanbu, en el mar Rojo.

"Hay más actores dispuestos a intentar salir del estrecho de Ormuz", dijo el director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, ante inversores.

Aseguró que entre marzo y julio alrededor de cinco millones de barriles al día salían por el estrecho. Y ahora "estamos cerca de los 10 millones", aunque "es fluctuante".

En paralelo, "los operadores continúan atentos a la más mínima señal de que Estados Unidos e Irán progresan en sus discusiones", dijo David Morrison, de Trade Nation.

Pero hasta el momento, persiste el impase diplomático.