Precios del petróleo caen a pesar de nuevas sanciones de EE.UU. contra Irán

Los precios del petróleo cerraron a la baja el martes, ya que los operadores albergan la esperanza de que continúen los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán, pese a la nueva tanda de sanciones de EE.UU. contra Irán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, perdió un 3,89%, hasta 88,58 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, retrocedió un 3,12%, hasta 82,36 US$.

"El precio del petróleo sigue bajando mientras la actualidad geopolítica se mantiene tranquila", observan los analistas de Briefing.com.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, informó en X de "una reunión muy positiva y productiva con el presidente iraní", Masoud Pezeshkian, "sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos".

Este encuentro trató en particular de "las medidas necesarias de ambas partes para restablecer el protocolo de acuerdo de Islamabad, abriendo así la vía a una solución global del conflicto".

Este protocolo de acuerdo fue firmado a mediados de junio por Teherán y Washington para poner fin a la guerra, pero se hizo añicos a principios de julio con la reanudación de las hostilidades.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, presentó el lunes nuevas sanciones para "cortar todos los recursos económicos" de Irán.

China, gran consumidora de petróleo iraní, ya ha avisado de que "defenderá firmemente" sus intereses.

Por su parte, los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Omán discutieron además el martes un acuerdo marco que establece un "corredor temporal" de navegación en el estrecho y contempla una operación de desminado.