Precios del petróleo cierran estables ante interrogantes sobre Oriente Medio

Los movimientos del petróleo se mantuvieron contenidos el viernes, con el mercado dividido entre la perspectiva de un suministro sostenido de crudo y los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero se mantuvo estable (+0,02% a 95,84 US$).

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre cedió apenas un 0,20% a 88,56 US$.

La cotización del Brent ha caído en repetidas ocasiones en los últimos días por debajo del umbral simbólico de los 90 US$.

"Pero parece, sin embargo, haber encontrado un suelo por el momento, a medida que las esperanzas de paz en Medio Oriente -que desencadenaron inicialmente la caída de los precios del oro negro- se han disipado", señaló Norman Liebke, de Commerzbank.

"Mientras que no tengamos detalles concretos" sobre las negociaciones, "el mercado no puede eliminar por completo la prima de riesgo integrada en el precio del petróleo", incluso cuando esa prima ha "disminuido" un poco, dijo a la AFP Kathleen Brooks.

Si los ataques continúan en Arabia Saudita y en el estrecho de Ormuz, los productos petrolíferos seguirán exportándose desde el Golfo, aunque a costa de travesías a veces muy costosas por su peligrosidad.

La oferta mundial de crudo superaría a la demanda en el último trimestre de 2026 y por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero, dijo el viernes la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Otro factor que podría ayudar a aliviar los precios es la nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia. Además de ambas partes y Estados Unidos, Europa estará representada por cinco países, incluido Francia.