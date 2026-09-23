Precios del petróleo suben ante la falta de avances entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles, después de que los inversores se mostraran escépticos ante una reanudación efectiva del diálogo entre Washington y Teherán, en un contexto de creciente preocupación por el mercado del diésel.

Tras varias sesiones a la baja, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, subió un 3,86%, hasta los 103,08 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, ganó un 1,81%, hasta los 92,16 US$.

"El mercado modera un poco el entusiasmo mostrado ayer (…) respecto al encuentro entre Irán y Estados Unidos", explicó a la AFP John Kilduff, analista petrolero de Again Capital.

En la Asamblea General de la ONU del martes, Donald Trump primero amenazó con aniquilar a Irán y luego anunció una reanudación del diálogo con Teherán.

"Es un encuentro que duró tres horas", dijo el presidente estadounidense, hablando de una reunión "muy buena" y asegurando que estaba prevista otra conversación "en un futuro muy cercano".

Sin embargo, Kilduff considera que "a todo esto le falta consistencia".

Las preocupaciones también siguen siendo importantes en lo que respecta a los carburantes.

Ante los precios récord del diésel en las gasolineras estadounidenses, "las discusiones están muy animadas sobre si Estados Unidos va a prohibir las exportaciones de diésel", añadió John Kilduff.

El medio digital Politico informó el miércoles de que el gobierno de Trump preparaba un proyecto destinado a bloquear estas exportaciones durante 90 días.

Donald Trump afirmó el martes haber abogado en ese sentido: "He dicho que no enviemos diésel", declaró.

"Una prohibición de las exportaciones estadounidenses sería devastadora" para Europa, explicó Josh Michalowski, especialista en este carburante en Argus Media.