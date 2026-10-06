Premios Emmy, los Óscar de la televisión, se mudan al streaming

Los premios Emmy, considerados los Óscar de la pantalla chica, dejan la televisión abierta y se mudan al streaming, informó este martes la Academia de la Televisión.

La organización, a cargo de los premios que honran lo mejor de la televisión, llegó a un acuerdo de seis años con Amazon Prime Video para transmitir la gala exclusivamente en la plataforma.

La ceremonia, que fue concebida en 1949 y se turnó entre cuatro cadenas de televisión estadounidense, será emitida en Amazon Prime Video a partir del año que viene de forma gratuita.

Es la segunda premiación de la industria del entretenimiento que abraza al streaming como medio de difusión.

Los Óscar, la gala más importante de Hollywood que por años formó parte de la programación de ABC, será transmitida a través de YouTube a partir de 2029.

Estos cambios ocurren a medida que las fastuosas premiaciones registran una significativa reducción de sus audiencias.

"La televisión nunca ha sido más global", dijo en un comunicado Cris Abrego, presidente de la Academia de la Televisión.

Abrego resaltó que la plataforma puede extender de forma gratuita la premiación a audiencias en más de 200 países.

La 78ª edición de los premios Emmy fue celebrada en septiembre en Los Ángeles. "La maldición de Widow's Bay", de Apple TV, y "The Pitt", de HBO Max, arrasaron en comedia y drama, respectivamente.

En una señal del cambio de la industria, las plataformas de streaming y la televisión por cable se llevaron la mayoría de las estatuillas de la ceremonia, que en décadas anteriores era dominio de la televisión abierta.