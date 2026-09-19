Puka Nacua en duda por lesión y Aaron Donald jugará con los Rams el lunes ante Giants

Los Ángeles (AP) — El receptor abierto de los Rams de Los Ángeles, Puka Nacua, está en duda para el partido del lunes por la noche ante los Giants de Nueva York debido a una lesión en la ingle.

Nacua no entrenó el sábado y quedó al margen por segundo día consecutivo por un problema que no está relacionado con la lesión en el músculo central que el destacado jugador de 4 años sufrió durante una práctica conjunta con los Cowboys de Dallas en agosto, informó el entrenador Sean McVay.

“Esto es algo diferente. Tuvo una práctica realmente buena, creo que fue nuestro miércoles (de semana de partido), pero fue el jueves”, informó McVay. “Se sintió bien, pero no se sintió del todo como él mismo, su capacidad de poder, digamos, soltarse y realmente alcanzar la máxima velocidad. Tenía algo de dolor ahí, y por eso hemos sido inteligentes con él estos últimos dos días”.

Nacua tuvo cinco recepciones para 74 yardas en la derrota del debut de temporada ante los 49ers de San Francisco en Melbourne, Australia. La temporada pasada estableció máximos de carrera con 129 recepciones para 1.715 yardas y 10 touchdowns.

El suplente de Nacua, Jordan Whittington, también está en duda debido a una lesión en el cuádriceps, lo que significa que los Rams (0-1) podrían estar sin dos de sus receptores clave para bloquear en jugadas de carrera. Los velocistas de menor tamaño Xavier Smith y Tutu Atwell serían los siguientes en esa posición específica de receptor dentro de la ofensiva de McVay.

McVay sí confirmó que Aaron Donald, 3 veces Jugador Defensivo del Año de AP, está listo para jugar después de que el liniero pusiera fin a su retiro el mes pasado.

Donald comentó el viernes que planeaba enfrentar a los Giants (1-0) tras pasar las dos temporadas anteriores sin jugar.

“Él lo dijo, va. Lo que diga Aaron, yo lo respaldo”, afirmó el entrenador.

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