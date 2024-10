Qué dice la prensa sobre las respuestas de Kamala Harris ante electores latinos en Univision

La vicepresidenta Kamala Harris y candidata demócrata en las elecciones de Estados Unidos 2024 participó de un “town hall” con votantes latinos en Las Vegas, Nevada, en un evento organizado por Univision Noticias. Su participación no despejó las dudas que existen en torno al apoyo de esta comunidad para los comicios del 5 de noviembre, según se observa en los titulares de los principales medios periodísticos.

El evento se llevó a cabo en la Universidad de Nevada y forma parte de una gira de Harris por el “Cinturón del Sol” de Estados Unidos. Nevada es uno de los estados “bisagra” de las elecciones, porque suele variar entre victorias demócratas y republicanas. Los otros distritos con esas características son Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Wisconsin.

Según las últimas encuestas en Nevada, el 48% de los encuestados apoya a la candidata demócrata y el 47% al republicano Donald Trump. Univision tenía previsto realizar el “town hall” con Trump el pasado 8 de octubre en Miami, pero lo pospuso para el 16 de octubre debido al huracán Milton.

Kamala Harris, junto al moderador Enrique Acevedo en el evento de Univision en Las Vegas (Ronda Churchill/ AFP) RONDA CHURCHILL - AFP

Político: “Harris flaquea entre los latinos”

“Harris flaquea entre los latinos. Está tratando de convencerlos sobre economía y la frontera”, tituló el medio especializado Politico, que destacó que no logró ser contundente al responder una de las preguntas del público latino sobre los “dreamers”, los jóvenes migrantes que nacieron fuera de Estados Unidos y que ingresaron al país con su familia, sin que hayan conseguido un estatus migratorio regular.

Kamala Harris en Univision y la cobertura de Politico C Flanigan/imageSPACE via ZUMA Press Wire/dpa

“(Los dreamers) no deberían tener que vivir con miedo, sino que deberían tener la posibilidad de encaminarse hacia la obtención de su ciudadanía”, dijo Kamala Harris. Por eso, Politico subrayó: “Aunque los comentarios de Harris son comprensivos, subrayan que prioriza medidas duras de seguridad fronteriza y una reforma migratoria integral por sobre las políticas más progresistas que adoptó durante su campaña presidencial de 2019″.

“Si bien los números de las encuestas de Harris entre los latinos han mejorado mucho en comparación con los de Biden a principios de este año, apenas se han movido desde que ella entró en la carrera este verano”, agregó Politico.

The New York Times: “Harris camina sobre la cuerda floja”

El periódico The New York Times también consignó que Harris no logró una presentación de impacto positivo ante los latinos. “Harris camina sobre la cuerda floja en materia de inmigración en el foro de Univision”, tituló.

“Según las encuestas, Harris está teniendo dificultades, en particular entre los hombres hispanos (...) Harris subrayó su historia personal como hija de inmigrantes que se abrió camino hasta algunos de los cargos más altos de los Estados Unidos (...) Y trató de equilibrar su mensaje más duro sobre la inmigración con promesas de ampliar y mejorar las vías legales para los inmigrantes indocumentados y los Dreamers, o personas traídas al país ilegalmente cuando eran niños”, apunta The New York Times.

CNN: “Kamala Harris se enfoca en la reforma migratoria”

En su portal de noticias en español, la cadena CNN dijo sobre el “town hall” de Univision con la candidata demócrata: “Kamala Harris se enfoca en la reforma migratoria para atraer a votantes latinos”

CNN en español destacó que “Harris criticó nuevamente a Trump por hundir el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza a principios de este año y lo acusó de querer ´postularse usando un problema´”.

LA NACION